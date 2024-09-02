Цены на зерновые в Украине по состоянию на 2 сентября 2024 года

Сбор урожая сои. Фото: Reuters

Цены на сою в Украине за последнюю неделю резко выросли, что явилось следствием нескольких ключевых факторов. Среди основных причин — рост спроса на внутреннем рынке, трудности с логистикой из-за военных действий, а также сокращение запасов из-за неблагоприятных погодных условий.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 2 сентября 2024 года.

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По состоянию на 2 сентября средняя цена на сою в Украине составляет 17 730 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 2 сентября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

За последние дни цены на сою в Украине выросли почти на 1000 грн. В понедельник, 26 августа, тонна сои стоила 16 864 грн, а во вторник, 27 августа, — 16 861 грн. В среду, 28 августа, стоимость этой агрокультуры составила 16 975 грн. за тонну, а в пятницу, 30 августа, — 17 475 грн. за тонну. В субботу, 31 августа, цена на сою составила уже 17 730 грн за тонну. Такая стоимость этой зерновой культуры сохраняется и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак сказал, что вторжение России нанесло серьезный удар по аграрному сектору Украины. Потери включают не только обстрелы сельхозугодий и прямое уничтожение активов, но и блокировку портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражу зерна российскими войсками.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник . Еще мы рассказывали, сколько стоит тонна пшеницы, ячменя и кукурузы в Украине.

Также мы писали, сколько стоит земля в Украине. С июля 2021 года в Украине начал функционировать открытый рынок земли, что позволяет каждому гражданину страны, владеющему земельным участком, продать его. Однако стоимость продаж может значительно варьироваться и не всегда соответствует средним рыночным показателям.