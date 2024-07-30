Ціна за 1 г золота в Україні станом на 30 липня 2024 року

Плавлення золота. Фото: londongoldcentre.co.uk

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото вже багато століть займає важливе місце в історії людства. Заради цього дорогоцінного металу велися війни та завойовувалися нові землі. Сьогодні золото найчастіше використовується як інвестиційний інструмент і для виготовлення ювелірних виробів, таких як кільця, намиста та годинники. Завдяки відмінній електропровідності та стійкості до корозії, золото також знайшло застосування в електроніці та технологіях. У разі потреби швидко отримати готівку допомагає здача цього металу у ломбард.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні наприкінці липня.

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Цікаві факти про золото

У 2022 році попит на золото з боку центральних банків та інших установ досяг десятирічного максимуму. Зростання було викликане переважно глобальною економічною невизначеністю та інфляцією. Інвестори купують золото у формі пластин, злитків і монет, часто як захист від ризиків інфляції та волатильності ринку.

За даними Геологічної служби США, світові запаси золотовмісних руд у 2022 році оцінювалися в 52 тисячі тонн. Оцінки запасів золотовмісної руди, засновані на руді, яку доцільно видобувати з економічної та технічної точок зору.

Нещодавні дослідження показали, що золото та інші дорогоцінні метали могли мати космічне походження. Вважається, що до половини золота Землі могли з'явитися з метеоритів, що впали на планету мільйони років тому.

Хоча золото вважається важким металом, воно нетоксичне. Золото не реагує з іншими речовинами або елементами, і тому не виділяє токсичних речовин у навколишнє середовище. Це означає, що його можна безпечно використовувати в медичних цілях.

Золото видобувають уже багато століть. За оцінками вчених, з надр Землі було видобуто близько 190 тисяч тонн золота. Ця кількість золота коштує трильйони доларів та допомогла сформувати нашу сучасну економіку. Звучить як щось величезне, але вся кількість золота, видобутого у світі, може поміститися приблизно у 3 олімпійські басейни.

Як найдорожче здати золото в ломбард

Будь-яка людина, яка досягла 18 років, може взяти позику в ломбарді, надавши свої золоті вироби як заставу, або продати їх.

У ломбардах золото приймають за ціною, яка зазвичай нижча, ніж у ювелірних магазинах. У вартість ювелірних виробів у магазинах включені не лише витрати на сировину, а й оплата праці ювеліра, що створює вироби на замовлення.

У ломбарди можна здавати золоті вироби з дорогоцінним камінням, проте при оцінці враховується лише вага золота, а не каміння та стан прикраси.

Наявність проби на золотому виробі немає значення, оскільки співробітники ломбарду проводять перевірку якості металу на місці. Важливо пам'ятати, що пошкоджені вироби у ломбардах оцінюються як брухт.

Принести в ломбард можна практично будь-які золоті вироби, за винятком таких предметів:

золото та інші метали у вигляді самородків, пластин, дротів чи деталей;

елементи зубопротезування;

відходи з дорогоцінних металів, такі як стружка та спил;

сусальне золото;

ордени та медалі, що містять золото та інші цінні метали;

золото з лабораторних деталей та елементів для промислового використання;

ювелірні вироби.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 104,43 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 095,12 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 073,39 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 023,44 грн/грам.

375 проба: 1 152,52 грн/грам.

500 проба: 1 536,70 грн/грам.

583 проба: 1 791,79 грн/грам.

585 проба: 1 797,93 грн/грам.

750 проба: 2 305,04 грн/грам.

900 проба: 2 766,05 грн/грам.

916 проба: 2 815,23 грн/грам.

958 проба: 2 944,31 грн/грам.

999 проба: 3 070,32 грн/грам.

999,9 проба: 3 073,08 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 995 грн/грам.

375 проба: 1 260,92 грн/грам.

500 проба: 1 693,31 грн/грам.

583 проба: 1 906.61 грн/грам.

585 проба: 1 953,75 грн/грам.

750 проба: 2 505,10 грн/грам.

900 проба: 3 051,63 грн/грам.

916 проба: 3 082,90 грн/грам.

958 проба: 3 334,21 грн/грам.

999 проба: 3 351,07 грн/грам.

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