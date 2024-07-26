Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 26 липня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Reuters

Ціни на чорний метал в Україні залишилися стабільними за останній тиждень, після значного зростання з початку липня. Таке стабілізування пов'язане зі зниженням попиту на світових ринках та зменшенням виробничих обсягів у ключових країнах-експортерах.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні наприкінці липня.

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Здавати брухт чорних металів вигідніше на спеціалізованих приймальних пунктах, що пропонують конкурентні ціни та прозорі умови. Ось кілька рекомендацій:

Великі металургійні підприємства. Заводи, які займаються переробкою чорного металу, часто пропонують кращі ціни за великі обсяги брухту.

Заводи, які займаються переробкою чорного металу, часто пропонують кращі ціни за великі обсяги брухту. Приймальні пункти у великих містах. У великих містах, таких як Київ, Харків, Дніпро, Одеса, конкуренція між приймальними пунктами вища, що сприяє вигіднішим умовам для здавачів.

У великих містах, таких як Київ, Харків, Дніпро, Одеса, конкуренція між приймальними пунктами вища, що сприяє вигіднішим умовам для здавачів. Спеціалізовані компанії. Компанії, що спеціалізуються на зборі та переробці металобрухту, можуть пропонувати кращі умови та послуги, такі як самовивіз брухту.

Рекомендовано перед здачею брухту порівняти ціни в різних приймальних пунктах, звернути увагу на відгуки інших клієнтів та обрати найвигідніший варіант.

Яка зараз ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, перспективи відновлення української металургійної індустрії можна буде обговорювати лише після завершення військових дій та забезпечення гарантій безпеки. Він підкреслив, що наразі Україна вже змушена імпортувати деякі види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент немає, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — додав експерт.

Ціни на чормет в Україні наприкінці липня

Середні ціни за областями України 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду та стану брухту:

Київська область — від 6 грн до 8,5 грн;

Вінницька область — від 5 грн до 7 грн;

Дніпропетровська область — від 6 грн до 8 грн;

Житомирська область — від 5 грн до 7 грн;

Закарпатська область — від 5 грн до 7 грн;

Запорізька область — від 4,5 грн до 7 грн;

Івано-Франківська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Кіровоградська область — від 4 грн до 6 грн;

Львівська область — від 4 грн до 6 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 6 грн;

Одеська область — від 5 грн до 7 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 6 грн;

Сумська область — від 4,5 до 6 грн;

Тернопільська область — від 5 грн до 7 грн;

Харківська область — від 5 грн до 7 грн;

Хмельницька область — від 4 грн до 6,5 грн;

Черкаська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Чернівецька область — від 5 грн до 7,5 грн;

Чернігівська область — від 4 грн до 6,5 грн.

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