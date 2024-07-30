Цена за 1 г золота в Украине на 30 июля 2024 года

Плавление золота. Фото: londongoldcentre.co.uk

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото уже много веков занимает важное место в истории человечества. Ради этого драгметалла велись войны и завоевывались новые земли. Сегодня золото чаще всего используется в качестве инвестиционного инструмента и для изготовления ювелирных изделий, таких как кольца, бусы и часы. Благодаря отличной электропроводности и стойкости к коррозии золото также нашло применение в электронике и технологиях. В случае необходимости быстро получить наличные поможет сдача этого металла в ломбард.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в конце июля.

Читайте также:

Интересные факты о золоте

В 2022 году спрос на золото со стороны центральных банков и других учреждений достиг десятилетнего максимума. Рост был вызван в основном глобальной экономической неопределенностью и инфляцией. Инвесторы покупают золото в форме пластин, слитков и монет, часто в качестве защиты от рисков инфляции и волатильности рынка.

По данным Геологической службы США, мировые запасы золотосодержащих руд в 2022 году оценивались в 52 тысячи тонн. Оценки запасов золотосодержащей руды основаны на руде, которую целесообразно извлекать с экономической и технической точек зрения.

Недавние исследования показали, что золото и другие драгоценные металлы могли иметь космическое происхождение. Считается, что до половины золота Земли могли появиться из метеоритов, упавших на планету миллионы лет назад.

Хотя золото считается тяжелым металлом, оно нетоксично. Золото не реагирует с другими веществами или элементами, и потому не выделяет токсичных веществ в окружающую среду. Это означает, что его можно безопасно использовать в медицинских целях.

Золото добывают уже многие столетия. По оценкам ученых, из недр Земли было добыто около 190 тысяч тонн золота. Это количество золота стоит триллионы долларов и помогло сформировать нашу современную экономику. Звучит как нечто огромное, но все количество золота, добытое в мире, может поместиться примерно в 3 олимпийских бассейнах.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

Любой человек, достигший 18 лет, может взять ссуду в ломбарде, предоставив свои золотые изделия как залог, или продать их.

В ломбардах золото принимают по цене, обычно ниже, чем в ювелирных магазинах. В стоимость ювелирных изделий в магазинах включены не только затраты на сырье, но и оплата труда ювелира, создающего изделия по заказу.

В ломбарды можно сдавать золотые изделия с драгоценными камнями, однако при оценке учитывается вес золота, а не камни и состояние украшения.

Наличие пробы на золотом изделии не имеет значения, поскольку сотрудники ломбарда производят проверку качества металла на месте. Важно помнить, что поврежденные изделия в ломбардах оцениваются как лом.

Принести в ломбард можно практически любые золотые изделия, за исключением таких предметов:

золото и другие металлы в виде самородков, пластин, проволок или деталей;

элементы зубопротезирования;

отходы из драгоценных металлов, такие как стружка и спил;

сусальное золото;

ордена и медали, содержащие золото и другие ценные металлы;

золото из лабораторных деталей и элементов для промышленного использования;

ювелирные изделия.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 104,43 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 095,12 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 073,39 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 023,44 грн/грамм.

375 проба: 1 152,52 грн/грамм.

500 проба: 1 536,70 грн/грамм.

583 проба: 1 791,79 грн/грамм.

585 проба: 1 797,93 грн/грамм.

750 проба: 2 305,04 грн/грамм.

900 проба: 2 766,05 грн/грамм.

916 проба: 2 815,23 грн/грамм.

958 проба: 2 944,31 грн/грамм.

999 проба: 3 070,32 грн/грамм.

999,9 проба: 3 073,08 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 995 грн/грамм.

375 проба: 1 260,92 грн/грамм.

500 проба: 1 693,31 грн/грамм.

583 проба: 1 906.61 грн/грамм.

585 проба: 1 953,75 грн/грамм.

750 проба: 2 505,10 грн/грамм.

900 проба: 3 051,63 грн/грамм.

916 проба: 3 082,90 грн/грамм.

958 проба: 3 334,21 грн/грамм.

999 проба: 3 351,07 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в июле. Еще мы собрали цены на алюминий, медь и чермет.