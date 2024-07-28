Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 28 липня 2024 року

Виплавка металу. Фото: УНІАН

Наприкінці липня ціни на алюміній в Україні залишаються стабільними, створюючи вигідні умови для здачі брухту. Стабільність цін обумовлена постійним попитом на цей метал у промисловості та обмеженою пропозицією, що робить здачу брухту привабливою для власників.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні 28 липня.

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За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, наразі єдине велике металургійне підприємство, яке продовжує свою діяльність в Україні, — це завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Експерт підкреслив, що більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, і їх відновлення стане можливим лише після завершення військових дій і забезпечення безпеки. Він також додав, що експорт металургійної продукції наразі обмежений через український зерновий коридор.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив Пендзин.

Куди краще здавати алюміній на брухт

Щоб здати алюміній за вигідною ціною, варто звернути увагу на кілька важливих аспектів. Перш за все, обирайте спеціалізовані пункти прийому металобрухту, які мають добру репутацію та відгуки. Великі компанії зазвичай пропонують стабільні та чесні умови, а також забезпечують точні ваги і своєчасні виплати. Це особливо важливо для тих, хто здає великі обсяги алюмінію.

Локальні пункти прийому також можуть бути вигідними, особливо якщо вони знаходяться поблизу вашого місця проживання. Порівняйте пропозиції кількох таких пунктів, щоб знайти найбільш вигідну ціну. Інтернет-ресурси та платформи для порівняння цін можуть допомогти визначити найкращі варіанти.

Деякі промислові підприємства приймають металобрухт безпосередньо, що може бути вигідним варіантом, оскільки вони часто пропонують кращі ціни за великі партії матеріалу. Якщо у вас значна кількість алюмінію, варто також розглянути можливість виїздного прийому, який пропонують деякі компанії. Це зручно, оскільки не потрібно транспортувати брухт самостійно, і можна отримати оплату на місці.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 50 до 65 грн;

Вінницька область — від 45 до 75 грн;

Волинська область — 50 до 70 грн;

Дніпропетровська область — від 50 до 75 грн;

Житомирська область — від 45 до 65 грн;

Закарпатська область — від 50 до 75 грн;

Запорізька область — від 60 до 80 грн;

Івано-Франківська область — від 45 до 55 грн;

Кіровоградська область — від 45 до 65 грн;

Львівська область — від 30 до 45 грн;

Миколаївська область — від 35 до 55 грн;

Одеська область — від 40 до 60 грн;

Полтавська область — від 30 до 50 грн;

Рівненська область — від 40 до 55 грн;

Сумська область — від 40 до 55 грн;

Тернопільська область — від 55 до 75 грн;

Харківська область — від 40 до 55 грн;

Хмельницька область — від 40 до 60 грн;

Черкаська область — від 40 до 55 грн;

Чернівецька область — від 40 до 55 грн;

Чернігівська область — від 45 до 60 грн.

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