Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 29 липня 2024 року

Виплавка металу. Фото: УНІАН

Наприкінці липня ціни на латунь в Україні дещо знизились, проте здача брухту залишається вигідною. Незважаючи на коливання, попит на латунь продовжує забезпечувати стабільний дохід для тих, хто здає металобрухт.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у липні.

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Здавати латунь на брухт найкраще в спеціалізованих пунктах прийому металобрухту, які пропонують найвищі ціни та мають гарну репутацію. Великі металургійні компанії та переробні заводи часто платять більше за якісну сировину. Також варто звертатися до пунктів прийому в промислових районах великих міст, таких як Київ, Харків, Одеса або Львів, де конкуренція серед приймальників сприяє вищим цінам.

Перед здачею латуні на брухт, рекомендується провести невелике дослідження та порівняти ціни в різних пунктах прийому. Деякі компанії можуть пропонувати додаткові вигоди, такі як безкоштовний вивіз великих партій або спеціальні умови для постійних клієнтів. Також важливо звернути увагу на умови зважування та оплати, щоб уникнути недобросовісних приймальників. В інтернеті можна знайти відгуки та рейтинги пунктів прийому, що допоможе обрати найкращий варіант для здачі латуні.

Яка зараз ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, обговорення перспектив відновлення української металургійної індустрії стане можливим лише після завершення військових дій та забезпечення гарантій безпеки. Він зазначив, що зараз Україна вже змушена імпортувати певні види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент немає, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — додав експерт.

Ціни на латунь в Україні у липні

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 130 до 165 грн;

Вінницька область — від 165 до 180 грн;

Волинська область — від 140 до 160 грн;

Дніпропетровська область — від 150 до 165 грн;

Житомирська область — від 110 до 140 грн;

Закарпатська область — від 140 до 170 грн;

Запорізька область — від 130 до 150 грн;

Івано-Франківська область — від 125 до 140 грн;

Кіровоградська область — від 110 до 130 грн;

Львівська область — від 120 до 140 грн;

Миколаївська область — від 130 до 150 грн;

Одеська область — від 150 до 170 грн;

Полтавська область — від 140 до 160 грн;

Рівненська область — від 140 до 165 грн;

Сумська область — від 140 до 165 грн;

Тернопільська область — від 140 до 165 грн;

Харківська область — від 160 до 180 грн;

Хмельницька область — від 140 до 160 грн;

Черкаська область — від 160 до 180 грн;

Чернівецька область — від 140 до 165 грн;

Чернігівська область — від 160 до 180 грн.

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