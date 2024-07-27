Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 27 липня 2024 року

Сталевар на Запоріжсталі. Фото: ZPRZ.CITY

Наприкінці липня ціни на мідний брухт в Україні продовжують залишатися стабільними та вигідними для здачі. Така ситуація обумовлена постійним попитом на мідь у промисловості та обмеженою пропозицією, що створює сприятливі умови для тих, хто має намір здавати брухт.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у липні.

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За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, наразі єдине велике металургійне підприємство, яке продовжує свою діяльність в Україні, — це завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Експерт підкреслив, що більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, і їх відновлення стане можливим лише після завершення військових дій і забезпечення безпеки. Він також додав, що експорт металургійної продукції наразі обмежений через український зерновий коридор.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив Пендзин.

Де краще здавати мідь на брухт

Ціни на мідний брухт можуть варіюватися залежно від ринку та компанії, яка займається його прийомом. Щоб знайти найкраще місце для здачі міді, рекомендується:

Порівняти ціни у місцевих приймальних пунктах. Перевірте кілька пунктів прийому брухту у вашій області та дізнайтеся, які пропонують найвищу ціну за мідь.

Перевірте кілька пунктів прийому брухту у вашій області та дізнайтеся, які пропонують найвищу ціну за мідь. Звернутися до великих металургійних компаній. Вони часто мають більші обсяги закупівель та можуть запропонувати вигідні умови для здачі.

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Ціни на брухт міді в Україні у липні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 27 липня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 220 до 270 грн;

Вінницька область — від 230 до 280 грн;

Дніпропетровська область — від 220 до 265 грн;

Житомирська область — від 230 до 270 грн;

Закарпатська область — від 250 до 270 грн;

Запорізька область — від 215 до 270 грн;

Івано-Франківська область — від 250 до 270 грн;

Кіровоградська область — від 230 до 265 грн;

Львівська область — від 235 до 265 грн;

Миколаївська область — від 220 до 260 грн;

Одеська область — від 250 до 285 грн;

Полтавська область — від 210 до 255 грн;

Сумська область — від 215 до 240 грн;

Тернопільська область — від 210 до 240 грн;

Харківська область — від 240 до 280 грн;

Хмельницька область — від 250 до 270 грн;

Черкаська область — від 250 до 275 грн;

Чернівецька область — від 230 до 265 грн;

Чернігівська область — від 250 до 280 грн.

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