Ціна за 1 г золота в Україні станом на 18 вересня 2024 року

Гранули 99,99-відсоткового чистого золота. Фото: REUTERS/Alexander Manzyuk

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото — це жовтий дорогоцінний метал, який добре відомий усім шанувальникам ювелірних виробів. Протягом всієї історії людства за володіння ним велися війни. Існує безліч причин, через які золото так цінувалося протягом багатьох років. Воно використовувалося в якості грошей, а також для створення прикрас, монет, предметів мистецтва та релігійних артефактів.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у вересні.

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Цікаві факти про золото

Біле золото було розроблено у 1920-х роках як замінник платини. Колір білого золота може бути отриманий шляхом додавання до нього нікелю, паладію або платини, які є сильними відбілювачами. Інші метали, такі як срібло та цинк, також сприяють цьому ефекту, але меншою мірою.

Найбільша золота монета, колись створена, була відлита Пертським монетним двором (Австралія) у 2012 році. Вагою в одну тонну та діаметром 80 см вона перевершила попередній рекорд — монету 2007 року номіналом в 1 мільйон канадських доларів, діаметр якої становив 53 см.

Найбільший золотий злиток у світі важить 250 кг. Він був виготовлений корпорацією Mitsubishi Materials у 2005 році. Виходячи з поточної ціни на золото, цей золотий злиток коштує понад 14 мільйонів доларів. Найцікавіше те, що цей він помістився б у звичайну коробку з-під взуття. Його розміри становлять 45,4 см на 22,6 см на 17 см. Злиток можна побачити та навіть доторкнутися до нього у японському музеї золота в місті Той.

У підземеллях лондонського Сіті під фінансовим серцем Великобританії знаходиться найбільше сховище золота Банку Англії. Займаючи площу майже 28 тис. квадратних метрів, цей підземний комплекс складається з восьми ізольованих сховищ, розташованих під бруківкою Тредніл-стріт. У них зберігаються тисячі золотих злитків, загальна вартість яких становить 200 мільярдів доларів. Цей золотий запас є не лише символом багатства, а й важливим елементом світової фінансової системи.

За найбільш приблизними оцінками, за всю історію людства було видобуто близько 190 040 тонн (чи 172 400 метричних тонн) золота, у тому числі дві третини видобуто з 1950 року. За іншою оцінкою, ця цифра дорівнює 167 550 тонн (або 152 000 метричних тонн). У будь-якому випадку стверджується, що всього золота, коли-небудь знайденого, вистачило б лише на два басейни олімпійського розміру.

Як найдорожче здати золото в ломбард

В Україні ломбарди пропонують свої послуги всім громадянам, які досягли повноліття та хочуть закласти чи продати золоті прикраси. Однак варто враховувати, що ціни на золото в ломбардах нижчі порівняно з ювелірними магазинами, оскільки ломбарди орієнтуються лише на вартість металу, за винятком роботи ювеліра.

Ломбарди також приймають прикраси з дорогоцінним камінням, але оцінка здійснюється за вагою золота. Проба виробу відіграє другорядну роль, оскільки якість золота перевіряється безпосередньо під час огляду.

У ломбарди можна здавати більшість золотих виробів, але є винятки, такі як самородки, зубні протези, металеві відходи, сусальне золото, ордени, медалі, лабораторні деталі та напівфабрикати для ювелірних виробів.

Якщо планується не застава, а продаж прикраси, краще заздалегідь повідомити це працівника ломбарду, щоб отримати вигідніші умови. Перед відвідуванням установи також рекомендується очистити виріб від забруднень.

Оскільки ціни на золото можуть змінюватись у різних ломбардах, варто порівняти пропозиції кількох точок. Для оформлення угоди знадобиться паспорт на підтвердження віку.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 400,01 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 389,81 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 366,01 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 120,88 грн/грам.

375 проба: 1 262,25 грн/грам.

500 проба: 1 683,01 грн/грам.

583 проба: 1 962,38 грн/грам.

585 проба: 1 969,12 грн/грам.

750 проба: 2 524,51 грн/грам.

900 проба: 3 029,41 грн/грам.

916 проба: 3 083,27 грн/грам.

958 проба: 3 224,64 грн/грам.

999 проба: 3 362,64 грн/грам.

999,9 проба: 3365,67 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 1 092,5 грн/грам.

375 проба: 1 336,89 грн/грам.

500 проба: 1 799,89 грн/грам.

583 проба: 2 135,06 грн/грам.

585 проба: 2 138,75 грн/грам.

750 проба: 2 722,81 грн/грам.

900 проба: 3 313,44 грн/грам.

916 проба: 3 315,33 грн/грам.

958 проба: 3 539,95 грн/грам.

999 проба: 3600,00 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки у вересні коштує чормет в Україні. Ще ми зібрали ціни на латунь, алюміній та мідь.