Ціни на золото в Україні станом на 13 вересня 2024 року

Золоті зливки. Фото: Reuters

Ціни на золото в Україні продовжують зростати, що пов'язано з глобальною економічною нестабільністю та підвищеним попитом на дорогоцінні метали як надійний актив. Інфляція, коливання валютних курсів та геополітичні ризики змушують інвесторів шукати захист у золоті, що веде до підвищення його вартості на внутрішньому ринку. Крім того, обмеження міжнародної торгівлі та проблеми з логістикою також впливають на динаміку цін.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у вересні.

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Цікаві факти про золото

Золото — один із найцінніших металів у світі, і його історія налічує тисячі років. Воно використовувалося не лише як валюта, але й як символ влади, багатства та краси. Один із цікавих фактів полягає в тому, що все золото, яке коли-небудь було видобуте на Землі, можна помістити в куб розміром приблизно 21 метр з кожного боку. Це доволі скромний об'єм, враховуючи його важливість у світовій економіці та культурі.

Також золото настільки пластичне, що з одного грама цього металу можна витягнути дріт довжиною понад три кілометри! Цей дорогоцінний метал не піддається корозії, тому залишається вічно блискучим. У чистому вигляді золото настільки м'яке, що його легко можна подряпати нігтем, тож для виготовлення ювелірних виробів його змішують з іншими металами, щоб підвищити міцність.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 306,58 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 296,66 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 273,51 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 090,08 грн/грам.

375 проба: 1 227,57 грн/грам.

500 проба: 1 636,76 грн/грам.

583 проба: 1 908,46 грн/грам.

585 проба: 1 915,00 грн/грам.

750 проба: 2 455,13 грн/грам.

900 проба: 2 946,16 грн/грам.

916 проба: 2 998,54 грн/грам.

958 проба: 3 136,02 грн/грам.

999 проба: 3 270,24 грн/грам.

999,9 проба: 3 273,18 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 1 080 грн/грам.

375 проба: 1 285 грн/грам.

500 проба: 1 745 грн/грам.

583 проба: 2 085 грн/грам.

585 проба: 2 090 грн/грам.

750 проба: 2 665 грн/грам.

900 проба: 3 250 грн/грам.

916 проба: 3 265 грн/грам.

958 проба: 3 485 грн/грам.

999 проба: 3 500 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує мідь в Україні в вересні. Ще ми зібрали ціни на чормет, латунь та алюміній.