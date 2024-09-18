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В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

18 сентября 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 18 сентября 2024 года
Гранулы 99,99-процентного чистого золота. Фото: REUTERS/Alexander Manzyuk
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Золото — это желтый драгоценный металл, хорошо известный всем поклонникам ювелирных изделий. На протяжении всей истории человечества за обладание им велись войны. Существует множество причин, по которым золото так ценилось на протяжении многих лет. Оно использовалось в качестве денег, а также для создания украшений, монет, предметов искусства и религиозных артефактов.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в сентябре.

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Интересные факты о золоте

Белое золото было разработано в 1920-х годах как заменитель платины. Цвет белого золота может быть получен путем добавления к нему никеля, палладия или платины, являющихся сильными отбеливателями. Другие металлы, такие как серебро и цинк, также способствуют этому эффекту, но в меньшей степени.

Самая золотая монета, когда-то созданная, была отлита Пертским монетным двором (Австралия) в 2012 году. Весом в одну тонну и диаметром 80 см она превзошла предыдущий рекорд — монету 2007 года номиналом в 1 миллион канадских долларов, диаметр которой составил 53 см.

Самый большой золотой слиток в мире весит 250 кг. Он был изготовлен компанией Mitsubishi Materials в 2005 году. Исходя из текущей цены на золото, этот золотой слиток стоит более 14 миллионов долларов. Самое интересное, что этот он поместился бы в обычную коробку из-под обуви. Его размеры составляют 45,4 см на 22,6 см на 17 см. Слиток можно увидеть и даже прикоснуться к нему в японском музее золота в городе Той.

В подземельях лондонского Сити под финансовым сердцем Великобритании находится самое большое хранилище золота Банка Англии. Занимая площадь почти 28 тыс. квадратных метров, этот подземный комплекс состоит из восьми изолированных хранилищ, расположенных под брусчаткой Треднил-стрит. В них хранятся тысячи золотых слитков, общая стоимость которых составляет 200 миллиардов долларов. Этот золотой запас является не только символом богатства, но и важнейшим элементом мировой финансовой системы.

По наиболее приблизительным оценкам, за всю историю человечества было добыто около 190 040 тонн (или 172 400 метрических тонн) золота, из которых две трети добыто с 1950 года. По другой оценке, эта цифра равняется 167 550 тонн (или 152 000 метрических тонн). В любом случае утверждается, что всего золота, когда-либо найденного, хватило бы всего на два бассейна олимпийского размера.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

В Украине ломбарды предлагают свои услуги всем гражданам, достигшим совершеннолетия и желающим заложить или продать золотые украшения. Однако следует учитывать, что цены на золото в ломбардах ниже по сравнению с ювелирными магазинами, поскольку ломбарды ориентируются только на стоимость металла, за исключением работы ювелира.

Ломбарды также принимают украшения с драгоценными камнями, но оценка производится по весу золота. Проба изделия играет второстепенную роль, поскольку качество золота проверяется непосредственно при осмотре.

В ломбардах можно сдавать большинство золотых изделий, но есть исключения, такие как самородки, зубные протезы, металлические отходы, сусальное золото, ордена, медали, лабораторные детали и полуфабрикаты для ювелирных изделий.

Если планируется не залог, а продажа украшения, лучше заранее сообщить работнику ломбарда, чтобы получить более выгодные условия. Перед посещением рекомендуется также очистить изделие от загрязнений.

Поскольку цены на золото могут изменяться в разных ломбардах, следует сравнить предложения нескольких точек. Для оформления сделки понадобится паспорт в подтверждение возраста.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 400,01 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 389,81 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 366,01 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 120,88 грн/грамм.

375 проба: 1 262,25 грн/грамм.

500 проба: 1 683,01 грн/грамм.

583 проба: 1 962,38 грн/грамм.

585 проба: 1 969,12 грн/грамм.

750 проба: 2 524,51 грн/грамм.

900 проба: 3 029,41 грн/грамм.

916 проба: 3 083,27 грн/грамм.

958 проба: 3 224,64 грн/грамм.

999 проба: 3 362,64 грн/грамм.

999,9 проба: 3 365,67 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 1 092,5 грн/грамм.

375 проба: 1 336,89 грн/грамм.

500 проба: 1 799,89 грн/грамм.

583 проба: 2 135,06 грн/грамм.

585 проба: 2 138,75 грн/грамм.

750 проба: 2 722,81 грн/грамм.

900 проба: 3 313,44 грн/грамм.

916 проба: 3 315,33 грн/грамм.

958 проба: 3 539,95 грн/грамм.

999 проба: 3600,00 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько в сентябре стоит чермет в Украине. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и медь.

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