Ціни на чорний метал в Україні станом на 14 вересня 2024 року

Відливання металу. Фото: rapidcastings.com

За минулий тиждень ціни на чорний метал в Україні майже не змінилися, проте здавання брухту залишається вигідним. Основні причини — стабільний попит з боку металургійних заводів та відсутність значних коливань на ринку сировини, що гарантує вигідні умови для здавачів.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у вересні.

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Як вигідно здати чормет на брухт

Здати вигідно чорний метал на брухт можна до спеціалізованих пунктів приймання, де приймають металеві вироби для подальшого перероблення. Перш за все, варто дослідити ринок і знайти пункти, які пропонують найкращі ціни за тонну металу. Ціни на чорний метал можуть варіюватися залежно від регіону, попиту та якості матеріалу, тому важливо дізнатися поточні умови на ринку. Деякі пункти також можуть надавати додаткові послуги, як-от транспортування великих партій брухту.

Щоб здати чорний метал максимально вигідно, варто розділити його на категорії: металеві вироби, які можуть мати домішки, часто оцінюються нижче. Очищений метал без іржі або забруднень може коштувати більше. Окрім того, металеві конструкції великих розмірів варто демонтувати для спрощення транспортування. Ще один важливий аспект — це законність та правильність документації. Вибір надійного пункту приймання гарантує вам не тільки вигідну ціну, а й відповідність усім законодавчим вимогам.

Яка ситуація з металургією в Україні

На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, наразі в Україні єдиними великим металургійним підприємством, яке продовжує роботу, залишається завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Він зазначив, що більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів розташовані на сході країни та їх відновлення буде можливим лише після закінчення військових дій та забезпечення безпеки.

Пендзин також наголосив, що зараз експорт металургійної продукції обмежений українським зерновим коридором.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на чормет в Україні у вересні

Середні ціни по областях України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Вінницька область — від 3,5 грн до 5 грн;

Дніпропетровська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Закарпатська область — від 3 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 4 грн до 6 грн;

Івано-Франківська область — від 3 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Львівська область — від 3 грн до 5 грн;

Миколаївська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Одеська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 6 грн;

Сумська область — від 3,5 до 5 грн;

Тернопільська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Харківська область — від 4 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 3,5 грн до 6 грн;

Черкаська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Чернівецька область — від 3 грн до 5 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 5 грн.

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