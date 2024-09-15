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Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту у вересні

15 вересня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 15 вересня 2024 року
Виплавка металу. Фото: metals-hub.com
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

За останній тиждень ціни на мідь в Україні зазнали незначних змін. У деяких областях вартість залишилася стабільною, тоді як в інших відбулося невелике зростання. Причинами цього стали коливання попиту на метал, зміни у витратах на транспортування, а також ситуація на світовому ринку кольорових металів.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у вересні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь відома своєю відмінною провідністю електричного струму, що робить її незамінною в електротехнічній промисловості. Цей метал використовують для виготовлення електричних проводів, кабелів і електронних компонентів. Виявляється, що мідь була відома ще з античності: вона використовувалася для виготовлення монет, інструментів і прикрас.

Ще один цікавий факт — мідь має природні антибактеріальні властивості. Це означає, що на її поверхні бактерії не можуть довго існувати, що робить її корисною для виготовлення медичних інструментів і навіть поверхонь у лікарнях. Мідь також використовується в будівництві для виробництва дахів і водостічних систем завдяки своїй стійкості до корозії та естетичному вигляду.

Яка ситуація з металургією в Україні 

Як зазначив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, війна завдала серйозного удару по металургійній промисловості України, зруйнувавши близько двох третин її потужностей. Якщо у 2021 році українські підприємства виробляли 21 мільйон тонн чавуну, то в 2023 році цей показник скоротився до 6 мільйонів тонн. Подібне різке зниження спостерігається й у виробництві сталі.

Він наголосив, що російське вторгнення призвело до значного скорочення експорту української металургійної продукції.

"До війни 30-40% металургійної продукції, що вироблялась українськими підприємствами, йшло на експорт. У 2021 році ми експортували приблизно 6 мільйонів тонн прокатної сталі, у 2022-му цей показник становив 1,5 мільйона тон, у 2023 році — 1 мільйон", — сказав експерт.

Ціни на брухт міді в Україні у вересні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 15 вересня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 240 до 285 грн;
  • Вінницька область — від 235 до 270 грн;
  • Дніпропетровська область — від 225 до 265 грн;
  • Житомирська область — від 210 до 240 грн;
  • Закарпатська область — від 215 до 240 грн;
  • Запорізька область — від 215 до 255 грн;
  • Івано-Франківська область — від 230 до 250 грн;
  • Кіровоградська область — від 220 до 260 грн;
  • Львівська область — від 230 до 260 грн;
  • Миколаївська область — від 225 до 260 грн;
  • Одеська область — від 240 до 260 грн;
  • Полтавська область — від 210 до 240 грн;
  • Сумська область — від 215 до 240 грн;
  • Тернопільська область — від 205 до 245 грн;
  • Харківська область — від 250 до 280 грн;
  • Хмельницька область — від 235 до 275 грн;
  • Черкаська область — від 230 до 265 грн;
  • Чернівецька область — від 235 до 260 грн;
  • Чернігівська область — від 245 до 270 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чормет в Україні в вересні. Ще ми зібрали ціни на золото, латунь та алюміній.

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