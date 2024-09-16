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Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує металобрухт у вересні

16 вересня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 16 вересня 2024 року
Працівник сталеливарного цеху. Фото: пресслужба металургійного комбінату "Запоріжсталь"
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

За останній тиждень ціни на алюміній в Україні зазнали незначних коливань, але загалом залишаються стабільними. Основною причиною такої стабільності є відсутність суттєвих змін у глобальних цінах на алюміній та стабільний рівень виробництва в країні. Крім того, рівновага між попитом і пропозицією на внутрішньому ринку також сприяє збереженню цін на стабільному рівні. В умовах таких коливань ринок залишається досить передбачуваним, що дозволяє учасникам планувати свої витрати та інвестиції більш ефективно.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 16 вересня.

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Цікаві факти про алюміній

Ось кілька цікавих фактів про алюміній:

  • Історичний аспект. Алюміній вперше був виділений у 1825 році датським хіміком Хансом Крістіаном Ерстедом, але його виробництво стало комерційно можливим лише в кінці 19 століття завдяки вдосконаленню електролітичних процесів.
  • Легкість і міцність. Цей метал є дуже легким металом, але його міцність можна порівняти з деякими сталями. Це робить його ідеальним для авіації та автомобільної промисловості.
  • Висока корозійна стійкість. Завдяки формуванню захисної оксидної плівки на поверхні, алюміній дуже стійкий до корозії, що робить його популярним для використання на відкритому повітрі.
  • Повторна переробка. Алюміній є одним з найбільш перероблюваних металів. Його можна переробляти без втрати якості, і цей процес вимагає лише 5% енергії порівняно з первинним виробництвом.
  • Електропровідність. Цей метал має високу електропровідність, тому його часто використовують для електричних проводів, зокрема у високовольтних лініях.
  • Використання у пакуванні. Алюмінієва фольга є популярним матеріалом для пакування їжі, оскільки вона захищає продукти від світла, повітря і вологи.
  • Близькість до Землі. Алюміній — третій за поширеністю елемент на Землі (після кисню та кремнію), складаючи близько 8% земної кори.
  • Довговічність. Цей метал може служити дуже довго навіть у складних умовах. Наприклад, багато архітектурних елементів з алюмінію служать десятиліттями без значних ознак зносу.
  • Космічні технології. Алюміній широко використовується в космічних технологіях завдяки його легкості та міцності. Більшість космічних апаратів мають частини з алюмінію.
  • Термічна стійкість. Метал має високу теплопровідність, що робить його корисним у виробництві радіаторів і кухонного посуду.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак сказав, що іноземні інвестори виявляють інтерес до різних секторів української економіки, зокрема металургії. Однак, за словами експерта, реальні інвестиції у відновлення української металургії можливі лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив він.

Новак також заявив, що для відновлення металургійної галузі у післявоєнний період будуть потрібні вкладення у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на алюміній в Україні у вересні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 55 до 70 грн;
  • Вінницька область — від 50 до 70 грн;
  • Волинська область — 40 до 65 грн;
  • Дніпропетровська область — від 55 до 80 грн;
  • Житомирська область — від 40 до 65 грн;
  • Закарпатська область — від 40 до 65 грн;
  • Запорізька область — від 65 до 80 грн;
  • Івано-Франківська область — від 45 до 60 грн;
  • Кіровоградська область — від 45 до 65 грн;
  • Львівська область — від 50 до 70 грн;
  • Миколаївська область — від 40 до 65 грн;
  • Одеська область — від 50 до 75 грн;
  • Полтавська область — від 40 до 65 грн;
  • Рівненська область — від 40 до 55 грн;
  • Сумська область — від 40 до 55 грн;
  • Тернопільська область  —  від 45 до 70 грн;
  • Харківська область —  від 50 до 75 грн;
  • Хмельницька область — від 40 до 60 грн;
  • Черкаська область — від 40 до 60 грн;
  • Чернівецька область — від 45 до 60 грн;
  • Чернігівська область — від 45 до 60 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки у вересні коштує чормет в Україні. Ще ми зібрали ціни на золото, латунь та мідь.

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