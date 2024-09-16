Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 16 вересня 2024 року

Працівник сталеливарного цеху. Фото: пресслужба металургійного комбінату "Запоріжсталь"

За останній тиждень ціни на алюміній в Україні зазнали незначних коливань, але загалом залишаються стабільними. Основною причиною такої стабільності є відсутність суттєвих змін у глобальних цінах на алюміній та стабільний рівень виробництва в країні. Крім того, рівновага між попитом і пропозицією на внутрішньому ринку також сприяє збереженню цін на стабільному рівні. В умовах таких коливань ринок залишається досить передбачуваним, що дозволяє учасникам планувати свої витрати та інвестиції більш ефективно.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 16 вересня.

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Цікаві факти про алюміній

Ось кілька цікавих фактів про алюміній:

Історичний аспект. Алюміній вперше був виділений у 1825 році датським хіміком Хансом Крістіаном Ерстедом, але його виробництво стало комерційно можливим лише в кінці 19 століття завдяки вдосконаленню електролітичних процесів.

Алюміній вперше був виділений у 1825 році датським хіміком Хансом Крістіаном Ерстедом, але його виробництво стало комерційно можливим лише в кінці 19 століття завдяки вдосконаленню електролітичних процесів. Легкість і міцність. Цей метал є дуже легким металом, але його міцність можна порівняти з деякими сталями. Це робить його ідеальним для авіації та автомобільної промисловості.

Цей метал є дуже легким металом, але його міцність можна порівняти з деякими сталями. Це робить його ідеальним для авіації та автомобільної промисловості. Висока корозійна стійкість. Завдяки формуванню захисної оксидної плівки на поверхні, алюміній дуже стійкий до корозії, що робить його популярним для використання на відкритому повітрі.

Завдяки формуванню захисної оксидної плівки на поверхні, алюміній дуже стійкий до корозії, що робить його популярним для використання на відкритому повітрі. Повторна переробка. Алюміній є одним з найбільш перероблюваних металів. Його можна переробляти без втрати якості, і цей процес вимагає лише 5% енергії порівняно з первинним виробництвом.

Алюміній є одним з найбільш перероблюваних металів. Його можна переробляти без втрати якості, і цей процес вимагає лише 5% енергії порівняно з первинним виробництвом. Електропровідність. Цей метал має високу електропровідність, тому його часто використовують для електричних проводів, зокрема у високовольтних лініях.

Цей метал має високу електропровідність, тому його часто використовують для електричних проводів, зокрема у високовольтних лініях. Використання у пакуванні. Алюмінієва фольга є популярним матеріалом для пакування їжі, оскільки вона захищає продукти від світла, повітря і вологи.

Алюмінієва фольга є популярним матеріалом для пакування їжі, оскільки вона захищає продукти від світла, повітря і вологи. Близькість до Землі. Алюміній — третій за поширеністю елемент на Землі (після кисню та кремнію), складаючи близько 8% земної кори.

Алюміній — третій за поширеністю елемент на Землі (після кисню та кремнію), складаючи близько 8% земної кори. Довговічність. Цей метал може служити дуже довго навіть у складних умовах. Наприклад, багато архітектурних елементів з алюмінію служать десятиліттями без значних ознак зносу.

Цей метал може служити дуже довго навіть у складних умовах. Наприклад, багато архітектурних елементів з алюмінію служать десятиліттями без значних ознак зносу. Космічні технології. Алюміній широко використовується в космічних технологіях завдяки його легкості та міцності. Більшість космічних апаратів мають частини з алюмінію.

Алюміній широко використовується в космічних технологіях завдяки його легкості та міцності. Більшість космічних апаратів мають частини з алюмінію. Термічна стійкість. Метал має високу теплопровідність, що робить його корисним у виробництві радіаторів і кухонного посуду.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак сказав, що іноземні інвестори виявляють інтерес до різних секторів української економіки, зокрема металургії. Однак, за словами експерта, реальні інвестиції у відновлення української металургії можливі лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив він.

Новак також заявив, що для відновлення металургійної галузі у післявоєнний період будуть потрібні вкладення у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на алюміній в Україні у вересні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 55 до 70 грн;

Вінницька область — від 50 до 70 грн;

Волинська область — 40 до 65 грн;

Дніпропетровська область — від 55 до 80 грн;

Житомирська область — від 40 до 65 грн;

Закарпатська область — від 40 до 65 грн;

Запорізька область — від 65 до 80 грн;

Івано-Франківська область — від 45 до 60 грн;

Кіровоградська область — від 45 до 65 грн;

Львівська область — від 50 до 70 грн;

Миколаївська область — від 40 до 65 грн;

Одеська область — від 50 до 75 грн;

Полтавська область — від 40 до 65 грн;

Рівненська область — від 40 до 55 грн;

Сумська область — від 40 до 55 грн;

Тернопільська область — від 45 до 70 грн;

Харківська область — від 50 до 75 грн;

Хмельницька область — від 40 до 60 грн;

Черкаська область — від 40 до 60 грн;

Чернівецька область — від 45 до 60 грн;

Чернігівська область — від 45 до 60 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки у вересні коштує чормет в Україні. Ще ми зібрали ціни на золото, латунь та мідь.