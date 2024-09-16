Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 16 вересня 2024 року

Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує металобрухт у вересні
За останній тиждень ціни на алюміній в Україні зазнали незначних коливань, але загалом залишаються стабільними. Основною причиною такої стабільності є відсутність суттєвих змін у глобальних цінах на алюміній та стабільний рівень виробництва в країні. Крім того, рівновага між попитом і пропозицією на внутрішньому ринку також сприяє збереженню цін на стабільному рівні. В умовах таких коливань ринок залишається досить передбачуваним, що дозволяє учасникам планувати свої витрати та інвестиції більш ефективно.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 16 вересня.
Цікаві факти про алюміній
Ось кілька цікавих фактів про алюміній:
- Історичний аспект. Алюміній вперше був виділений у 1825 році датським хіміком Хансом Крістіаном Ерстедом, але його виробництво стало комерційно можливим лише в кінці 19 століття завдяки вдосконаленню електролітичних процесів.
- Легкість і міцність. Цей метал є дуже легким металом, але його міцність можна порівняти з деякими сталями. Це робить його ідеальним для авіації та автомобільної промисловості.
- Висока корозійна стійкість. Завдяки формуванню захисної оксидної плівки на поверхні, алюміній дуже стійкий до корозії, що робить його популярним для використання на відкритому повітрі.
- Повторна переробка. Алюміній є одним з найбільш перероблюваних металів. Його можна переробляти без втрати якості, і цей процес вимагає лише 5% енергії порівняно з первинним виробництвом.
- Електропровідність. Цей метал має високу електропровідність, тому його часто використовують для електричних проводів, зокрема у високовольтних лініях.
- Використання у пакуванні. Алюмінієва фольга є популярним матеріалом для пакування їжі, оскільки вона захищає продукти від світла, повітря і вологи.
- Близькість до Землі. Алюміній — третій за поширеністю елемент на Землі (після кисню та кремнію), складаючи близько 8% земної кори.
- Довговічність. Цей метал може служити дуже довго навіть у складних умовах. Наприклад, багато архітектурних елементів з алюмінію служать десятиліттями без значних ознак зносу.
- Космічні технології. Алюміній широко використовується в космічних технологіях завдяки його легкості та міцності. Більшість космічних апаратів мають частини з алюмінію.
- Термічна стійкість. Метал має високу теплопровідність, що робить його корисним у виробництві радіаторів і кухонного посуду.
Яка ситуація з металургією в Україні
Економіст Андрій Новак сказав, що іноземні інвестори виявляють інтерес до різних секторів української економіки, зокрема металургії. Однак, за словами експерта, реальні інвестиції у відновлення української металургії можливі лише після перемоги України.
"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив він.
Новак також заявив, що для відновлення металургійної галузі у післявоєнний період будуть потрібні вкладення у розмірі десятків мільярдів доларів.
Ціни на алюміній в Україні у вересні
Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:
- Київська область — від 55 до 70 грн;
- Вінницька область — від 50 до 70 грн;
- Волинська область — 40 до 65 грн;
- Дніпропетровська область — від 55 до 80 грн;
- Житомирська область — від 40 до 65 грн;
- Закарпатська область — від 40 до 65 грн;
- Запорізька область — від 65 до 80 грн;
- Івано-Франківська область — від 45 до 60 грн;
- Кіровоградська область — від 45 до 65 грн;
- Львівська область — від 50 до 70 грн;
- Миколаївська область — від 40 до 65 грн;
- Одеська область — від 50 до 75 грн;
- Полтавська область — від 40 до 65 грн;
- Рівненська область — від 40 до 55 грн;
- Сумська область — від 40 до 55 грн;
- Тернопільська область — від 45 до 70 грн;
- Харківська область — від 50 до 75 грн;
- Хмельницька область — від 40 до 60 грн;
- Черкаська область — від 40 до 60 грн;
- Чернівецька область — від 45 до 60 грн;
- Чернігівська область — від 45 до 60 грн.
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