Ціни на зернові в Україні станом на 10 вересня 2024 року

Збирання урожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Останніми днями вартість кукурудзи в Україні була дещо нестабільною. Втім ціни на цю зернову культуру наразі мають низхідний тренд. Наприкінці серпня аграрії кількох областей розпочали збирання кукурудзи. На цій культурі особливо помітно позначилася аномальна спека. У південних та центральних регіонах брак опадів та високі температури викликали передчасне дозрівання кукурудзи та соняшнику, що призвело до зменшення врожайності та погіршення якості зерна.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 10 вересня 2024 року.

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Станом на 10 вересня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 6 972 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 10 вересня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу була нестабільною. Так, у понеділок, 2 вересня, середня ціна тонни кукурудзи становила 6 749 грн. Це було мінімальне значення за тиждень. У суботу, 7 вересня, ціна цієї зернової культури вже становила максимальне значення за 7 днів. Ця вартість протрималась до понеділка, 9 вересня. В цей день ціни скоригувались до 6 972 грн за тонну. Така вартість цієї культури зафіксована й сьогодні.

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак звертає увагу на суттєві збитки аграрного сектору України внаслідок російського вторгнення. Він виділяє серед основних проблем обстріл сільськогосподарських угідь, втрату активів, блокаду портів, руйнування портової інфраструктури та викрадення зерна російськими військовими.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — наголосив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в вересні ціни на ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна, соняшнику та сої.