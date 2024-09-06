Ціни на зернові в Україні станом на 6 вересня 2024 року

Комбайни працюють в полях на Одещині. Фото: Новини.LIVE

Ціни на ячмінь в Україні за останній тиждень помітно зросли. Головними причинами стали несприятливі погодні умови, які вплинули на врожай, а також зростаючий попит на зерно на міжнародних ринках. Водночас наявні проблеми з експортом сприяли додатковому тиску на ринок, що вплинуло на підвищення цін.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 6 вересня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 6 вересня середня ціна на ячмінь в Україні становить 6 696 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 6 вересня 2​024 року. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на ячмінь за останній тиждень дещо зросла. У пятницю, 30 серпня, ціна на ячмінь становила 6 673 грн за тонн, а у суботу, 31 серпня, — 6 689 грн за тонну. У вівторок, 3 вересня, тонна цієї агрокультури коштувала 6 681 грн, а у середу, 4 вересня, — 6 666 грн. У четвер, 5 вересня, ціна ячменю становила вже 6 696 грн за тонну. Така вартість ячменю тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак повідомив, що аграрний сектор України поніс значні збитки внаслідок російського вторгнення. Зокрема, втрати включають обстріли сільськогосподарських земель, прямі фінансові збитки, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжку зерна російськими військами.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які ціни на соняшник у вересні. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, сої та кукурудзи.