Ціни на зернові в Україні станом на 5 вересня 2024 року

Збір врожаю. Фото: Latifundist.com

На початку вересня ціни на кукурудзу в Україні зросли, піднявшись на кілька відсотків лише за останні кілька днів. Основними причинами цього стали несприятливі погодні умови, які негативно вплинули на врожай, а також зниження обсягів імпорту, що обмежило пропозицію на внутрішньому ринку.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 5 вересня 2024 року.

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Станом на 5 вересня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 6 946 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 5 вересня 2024 року. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на кукурудзу за останній тиждень зросла на понад 100 грн. У четвер, 29 серпня, вартість цієї агрокультури становила 6 839 грн за тонну, а у п'ятницю, 30 серпня, — 6 726 грн за тонну. У суботу, 31 серпня, тонна кукурудзи коштувала 6 749 грн, а у вівторок, 3 вересня, вже 6 937 грн. У четвер, 4 вересня, вартість кукурудзи зросла до 6 946 грн за тонну. Така ціна цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на кукурудзу в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пензин повідомив, що до початку війни українські аграрії вирощували 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Зараз обсяги виробництва скоротилися до 78 мільйонів тонн через втрату великих площ посівів на сході країни. Для забезпечення внутрішніх потреб Україні потрібно від 12 до 15 мільйонів тонн, але більшість врожаю йде на експорт, причому 90% відправляється морським шляхом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в вересні ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, ячменю та соняшнику.