Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ціни на сою в Україні — скільки коштує тонна зерна у вересні arrow

Ціни на сою в Україні — скільки коштує тонна зерна у вересні

7 вересня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 7 вересня 2024 року
Комбайни у полі сої. Фото: Bloomberg
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні ціни на сою продовжують зростати через підвищений попит на внутрішньому ринку та обмежені запаси. Експерти відзначають, що дефіцит сої збільшує тиск на ціни, що особливо відчувається серед виробників і переробників.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 7 вересня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 7 вересня середня ціна на сою в Україні становить 18 147 грн за тонну разом з ПДВ.

null
Середня ціна на сою в Україні станом на 7 вересня 2024 року. Скриншот: tripoli.land

Упродовж останніх днів ціни на сою в Україні помітно зросли. У суботу, 31 серпня, ціна на сою становила 17 730 грн за тонну. У середу, 4 вересня, тонна сої коштувала 17 892 грн, а у четвер, 5 вересня, — 18 101 грн. У п'ятницю, 6 вересня, ціни на сою змінилися і становили вже 18 147 грн за тонну. Така вартість цієї зернової культури зберігається і сьогодні.

null
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак заявив, що російське вторгнення завдало аграрному сектору України серйозних збитків. Ці втрати включають не лише обстріли сільськогосподарських угідь і знищення активів, але й блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які ціни на соняшник у вересні. Ще ми розповідали, скільки коштує тонна пшениці, ячменю та кукурудзи в Україні.

сільське господарство гроші ціни в Україні зерно експорт зерна ціни аграрії соя

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:21 Удар ФАБами по Харкову — у прокуратурі показали фото наслідків

21:13 П'яний водій без прав потрапив у ДТП, внаслідок якої загинув його товариш — що вирішив суд

20:55 Росіяни дронами-камікадзе атакували громади на Дніпропетровщині — є загибла та руйнування

20:49 Україна — Албанія — стартові склади команд на матч Ліги Націй

20:31 Трусов і Назаренко здобули на Паралімпіаді-2024 ще дві золоті медалі для України

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

19:57 США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

19:41 На Херсонщині внаслідок російської атаки загинула людина, — ОВА

19:40 Буданов прогнозує серйозні зміни в силовому блоці РФ — коли чекати

19:37 Україна здобула ще дві медалі на Паралімпіаді-2024, одна з них — золота

19:15 У ДТЕК проінформували стосовно відключень електроенергії завтра

21:21 Удар ФАБами по Харкову — у прокуратурі показали фото наслідків

21:13 П'яний водій без прав потрапив у ДТП, внаслідок якої загинув його товариш — що вирішив суд

20:55 Росіяни дронами-камікадзе атакували громади на Дніпропетровщині — є загибла та руйнування

20:49 Україна — Албанія — стартові склади команд на матч Ліги Націй

20:31 Трусов і Назаренко здобули на Паралімпіаді-2024 ще дві золоті медалі для України

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

19:41 На Херсонщині внаслідок російської атаки загинула людина, — ОВА

19:40 Буданов прогнозує серйозні зміни в силовому блоці РФ — коли чекати

19:37 Україна здобула ще дві медалі на Паралімпіаді-2024, одна з них — золота

19:15 У ДТЕК проінформували стосовно відключень електроенергії завтра

19:09 Як стати на військовий облік дистанційно — роз'яснення юриста

Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

Text

19:57 США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

Text

13:25 Табах заявив, що в України вкрали 9 млрд доларів на зброю

Text

13:14 Експерт оцінив перебіг операції ЗСУ в Курській області та назвав ймовірні наслідки

Text

10:02 Табах пояснив, чи матиме Росія вплив на вибори президента США

6 вересня 2024
Text

21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Text

13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

12:35 Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги