Ціни на зернові в Україні станом на 7 вересня 2024 року

Ціни на сою в Україні — скільки коштує тонна зерна у вересні
В Україні ціни на сою продовжують зростати через підвищений попит на внутрішньому ринку та обмежені запаси. Експерти відзначають, що дефіцит сої збільшує тиск на ціни, що особливо відчувається серед виробників і переробників.
Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 7 вересня 2024 року.
Станом на 7 вересня середня ціна на сою в Україні становить 18 147 грн за тонну разом з ПДВ.
Упродовж останніх днів ціни на сою в Україні помітно зросли. У суботу, 31 серпня, ціна на сою становила 17 730 грн за тонну. У середу, 4 вересня, тонна сої коштувала 17 892 грн, а у четвер, 5 вересня, — 18 101 грн. У п'ятницю, 6 вересня, ціни на сою змінилися і становили вже 18 147 грн за тонну. Така вартість цієї зернової культури зберігається і сьогодні.
Як війна з Росією вплинула на експорт зернових
Економіст Андрій Новак заявив, що російське вторгнення завдало аграрному сектору України серйозних збитків. Ці втрати включають не лише обстріли сільськогосподарських угідь і знищення активів, але й блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військовими.
"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.
Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які ціни на соняшник у вересні. Ще ми розповідали, скільки коштує тонна пшениці, ячменю та кукурудзи в Україні.
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