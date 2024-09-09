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Цены на подсолнечник снова выросли — сколько стоит 1 тонна зерна в начале осени

9 сентября 2024 06:30
Виктория Козырь - редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 9 сентября 2024 года
Подсолнухи. Фото: Pexels
Виктория Козырь - редактор

Цены на подсолнечник в Украине снова выросли. Основными причинами стали неблагоприятные погодные условия, которые негативно сказались на урожайности, а также рост спроса на масло на мировых рынках. Повышение стоимости также вызвано валютными колебаниями и ограничением поставок, что усиливает давление на рынок.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 9 сентября 2024 года.

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Цены на подсолнечник в Украине

Цена на подсолнечник в Украине.
Средняя цена на подсолнечник в Украине на 9 сентября 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на подсолнечник за последние дни значительно повысилась. В воскресенье, 1 сентября, стоимость составляла 19 143 грн за тонну. Во вторник, 3 сентября, цена выросла до 19 282 грн за тонну. В среду, 4 сентября, стоимость была 19 337 грн за тонну, а в пятницу, 6 сентября — 19 481 грн за тонну. В субботу, 7 сентября, цена выросла максимально — 19 571 грн за тонну, в воскресенье, 8 сентября стоимость снизилась на одну гривну.

Недельная динамика изменения средней цены на подсолнечник в Украине
Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак отмечает, что вторжение России нанесло значительные удары по аграрному сектору Украины. Среди основных убытков он выделяет обстрелы сельскохозяйственных угодий, потерю активов, блокировку портов, разрушение портовой инфраструктуры и похищение зерна российскими военными.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

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