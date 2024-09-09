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В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине на 10 сентября 2024 года
Уборка урожая в Одесской области. Фото: Новости.
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В последние дни стоимость кукурузы в Украине была несколько нестабильной. Впрочем, цены на эту зерновую культуру сейчас имеют нисходящий тренд. В конце августа аграрии нескольких областей приступили к уборке кукурузы. В этой культуре особенно заметно сказалась аномальная жара. В южных и центральных регионах нехватка осадков и высокие температуры вызвали преждевременное созревание кукурузы и подсолнечника, что привело к уменьшению урожайности и ухудшению качества зерна.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 10 сентября 2024 года.

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По состоянию на 10 сентября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 6 972 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 10 сентября 2024 года
Средняя цена на кукурузу в Украине на 10 сентября 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу была нестабильной. Так, в понедельник, 2 сентября, средняя цена тонны кукурузы составила 6 749 грн. Это было минимальное значение через неделю. В субботу, 7 сентября, цена этой зерновой культуры уже составляла максимальное значение за 7 дней. Эта стоимость продержалась до понедельника, 9 сентября. В этот день цены скорректировались до 6 972 грн за тонну. Такая стоимость этой культуры зафиксирована и сегодня.

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак обращает внимание на существенный ущерб аграрному сектору Украины в результате российского вторжения. Он выделяет среди основных проблем обстрелы сельскохозяйственных угодий, потерю активов, блокаду портов, разрушение портовой инфраструктуры и похищение зерна российскими военными.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в сентябре цены на ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна, подсолнечника и сои.

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