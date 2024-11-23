Цены на медь и цветные металлы в Украине на 23 ноября 2024 года

Предприятие по переработке меди. Фото: Reuters

В конце ноября цены на медь в Украине остаются стабильно выгодными. На такой уровень оказывают влияние устойчивый спрос на металл и ограниченное предложение сырья, что способствует поддержанию рыночного равновесия.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 23 ноября.

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Интересные факты о меди

Медь — один из старейших металлов, которые начал использовать человек. Ее история достигает более 10 тысяч лет, и она являлась ключевым материалом в первых металлургических процессах. Археологи находили медные предметы, изготовленные еще во время неолита, что свидетельствует о ее важности в развитии цивилизаций.

Интересно, что медь обладает природными антибактериальными свойствами. Этот металл способен уничтожать микробы на своей поверхности в течение нескольких часов. Поэтому его часто используют для изготовления медицинских инструментов, водопроводных труб и даже дверных ручек в больницах. Кроме того, медь является отличным проводником электричества и тепла, что делает его незаменимым в электротехнике и строительстве.

Медь имеет не только техническую, но и культурную ценность. Во многих культурах она символизировала здоровье, богатство и долголетие. В Древнем Египте медь называли "анх" — так же, как и символ жизни. В современном мире ее уникальные свойства активно используют в производстве возобновляемой энергетики: ветряных мельниц, солнечных панелей и электромобилей. Интересно, что для изготовления одного электромобиля нужно в три раза больше меди, чем для обычного автомобиля, что делает этот металл стратегически важным для будущего.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отметил интерес иностранных инвесторов к разным секторам украинской экономики, включая металлургию. Однако, по его словам, реальные инвестиции в возобновление украинской металлургии со стороны зарубежных инвесторов станут возможны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — заявил эксперт.

Новак добавил, что для возрождения металлургической отрасли после окончания боевых действий потребуется финансирование в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на медь в Украине в ноябре

Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 23 ноября и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 230 до 285 грн;

Винницкая область — от 305 до 300 грн;

Днепропетровская область — от 300 до 320 грн;

Житомирская область — от 240 до 270 грн;

Закарпатская область — от 260 до 290 грн;

Запорожская область — от 320 до 355 грн;

Ивано-Франковская область — от 300 до 355 грн;

Кировоградская область — от 230 до 285 грн;

Львовская область — от 180 до 255 грн;

Николаевская область — от 240 до 305 грн;

Одесская область — от 240 до 280 грн;

Полтавская область — от 270 до 300 грн;

Сумская область — от 220 до 280 грн;

Тернопольская область — от 225 до 250 грн;

Харьковская область — от 260 до 300 грн;

Хмельницкая область — от 255 до 290 грн;

Черкасская область — от 245 до 275 грн;

Черновицкая область — от 255 до 285 грн;

Черниговская область — от 245 до 275 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит латунь в Украине. Еще мы собрали цены на чермет, золото и алюминий.