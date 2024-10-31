Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 31 октября 2024 года

Выплавка металла. Фото: Bloomberg

В конце октября цены на латунь в Украине несколько снизились в отдельных регионах, хотя в целом остаются стабильными. Уменьшение стоимости наблюдается из-за сокращения спроса со стороны строительной и машиностроительной отраслей, а также увеличения объемов импорта.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине 31 октября.

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Как выгодно сдать латунь

Чтобы выгодно сдать латунь на лом, стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов, которые помогут получить более высокую цену. Во-первых, перед сдачей желательно тщательно отсортировать материал, отделив латунь от других металлов, поскольку чистый лом оценивается значительно дороже. Наибольшим спросом пользуются сорта латуни, не содержащие примесей, таких как свинец или железо, — их обычно оценивают выше на рынке вторсырья. Также чистая латунь имеет меньшее количество загрязнений, что положительно влияет на цену.

Во-вторых, лучше сдавать латунь в больших объемах, поскольку многие приемные пункты предоставляют скидки или бонусы за значительные партии. Выгодно также обращаться в специализированные пункты приема, которые занимаются именно цветными металлами, ведь они обычно устанавливают более высокие тарифы на латунь по сравнению с обычными пунктами прийома ломами. Проверка текущих рыночных цен в нескольких пунктах поможет выбрать наиболее выгодное предложение.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что война с Россией значительно ударила по металлургическому сектору Украины. В 2021 году отечественные предприятия выпустили 21 миллион тонн чугуна, но уже к 2023 году этот показатель упал до 6 миллионов тонн. Аналогичное сокращение коснулось производства стали, что подчеркивает серьезные экономические последствия войны для одного из ключевых секторов украинской промышленности.

"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на латунь в Украине в октябре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 31 октября и согласно объявлениям пунктов приемки металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 150 до 180 грн;

Винницкая область — от 145 до 165 грн;

Волынская область — от 155 до 170 грн;

Днепропетровская область — от 160 до 180 грн;

Житомирская область — от 135 до 160 грн;

Закарпатская область — от 130 до 165 грн;

Запорожская область — от 165 до 180 грн;

Ивано-Франковская область — от 140 до 160 грн;

Кировоградская область — от 130 до 160 грн;

Львовская область — от 135 до 165 грн;

Николаевская область — от 135 до 160 грн;

Одесская область — от 145 до 170 грн;

Полтавская область — от 135 до 165 грн;

Ровенская область — от 145 до 170 грн;

Сумская область — от 135 до 165 грн;

Тернопольская область — от 140 до 165 грн;

Харьковская область — от 155 до 170 грн;

Хмельницкая область — от 130 до 165 грн;

Черкасская область — от 145 до 165 грн;

Черновицкая область — от 140 до 165 грн;

Черниговская область — от 145 до 170 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на алюминий, медь и чермет.