В Україні суттєво здорожчають косметичні засоби

Косметичні засоби. Фото: Pexels

В Україні здорожчають косметичні засоби на 20-50%. Таке зростання цін пов'язане з необхідністю косметичних виробників дотримуватися нових правил виробництва, які відповідатимуть законам ЄС.

Про це повідомляє Forbes.

Читайте також:

Косметика стане ще дорожчою

Засновник компанії Archimed, яка консультує іноземні компанії галузі, Микола Романьок пояснив, що ціни на косметику саме внутрішніх виробників в Україні зростуть на 20-50%, адже із серпня 2024 року вони зобов'язані дотримуватися нових правил виробництва.

Відтак виробникам доведеться вкласти кошти у реорганізацію виробництва, щоб працювати згідно із законами у Європейському Союзі. Доведеться не лише переглянути склад та інгредієнти для виготовлення продукції, а й також відповідність пакування, обладнання, сертифікації тощо.

Відомо, що зараз в Україні зареєстрували 1159 виробників косметичних засобів. Вони у 2023 році поповнили український бюджет 1,8 млрд податків.

"Доведеться вкласти понад $7000–10 000 для завершення переходу, Це додаткові лабораторні тести, реєстрація та консультації з юристами", – розповідає співзасновниця косметичного бренду Євгенія Лисенко.

Крім того, досі невідомо, як змінять ціни постачальники компонентів для виготовлення косметики, оскільки вони теж підпадають під регламент.

Нагадаємо, нещодавно НБУ оцінив купівельну активність українців у вересні — стало відомо, які товари стрімко дорожчають та що українці купували найчастіше.

Тим часом в Україні, навіть попри збір нового урожаю, на ринках та в магазинах ціни на овочі б'ють рекорди. Стало відомо, який товар здорожчав на 200%.

Тим часом у Держстатистики зафіксували стрімке зростання інфляції.