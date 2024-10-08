Ціни в Україні — популярний серед громадян овоч подорожчав на 200% за рік

Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні, попри збір нового урожаю, ціни на овочі на ринках та в супермаркетах набирають обертів. Особливо відчутно додала у вартості картопля.

Про це йдеться в огляді "Економічної правди".

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Чому дорожчають овочі нового врожаю

Як правило, фермери найбільше овочів вирощували у Херсонській області. Зокрема, частка вирощених помідорів та огірків з цього регіону становила 40% або близько 90 тис. тонн. Найбільше в цьому регіоні вирощували цибулі, перцю, моркви та баклажанів. Трохи менше вирощували овочів у Миколаївській області.

Через окупацію частини Херсонської області фермери переїхали з прифронтової зони у центральні області, наприклад у Дніпропетровську, а також у Рівненську, Житомирську, Львівську, Волинську, Тернопільську області. Серед лідерів минулого року були Дніпропетровщина та Київщина.

Проте у 2024-му спекотне літо негативно вплинуло на врожай овочів на півдні країни.

Порівняння цін. Джерело: ЕП

Як змінилися ціни на овочі

Найбільше за рік підвищились ціни на овочі борщового набору (капуста, картопля, морква) та тепличні огірки й томати. Проти минулого року подорожчання становить від 20% до 100%.

Так, на 202% за рік зросла вартість картоплі, на 128% — моркви, на 103% — буряка.

Динаміка цін. Джерело: ЕП

Експерти застерігають, що у разі відсутності заміщення овочів імпортом, ціни зростатимуть і надалі.

Пік подорожчання слід очікувати в листопаді-грудні поточного року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні жовтень традиційно є періодом збору картоплі, коли ціни дозволяють запастися овочем на зиму. Проте цього року ситуація кардинально змінилася: вартість картоплі сягнула рекордних висот, а фермери в регіонах стикаються з дефіцитом урожаю.

Також ми писали, що різко зросла у вартості низка базових овочів. На цьому тлі, попри розпал сезону, Україна вже почала імпортувати картоплю з Польщі та Литви.