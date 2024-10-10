Ціни на картоплю у 2024 році — на ринку фіксують рекордне подорожчання

Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні 2024 рік виявився вкрай неврожайним на картоплю через несприятливу погоду. Через це ціни на цей популярний серед населення овоч в рази вищі, ніж 2023 року.

Про це свідчать дані порталу "Мінфін".

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Динаміка цін на картоплю в Україні

Згідно з аналізом, ціни на картоплю зростають рекордними темпами. Лише за вересень поточного року зафіксовано помітне підвищення — на 5,72 гривні або майже 26%. Зараз середня вартість звичайної картоплі становить 27,88 гривні за кілограм.

Ціни на картоплю. Джерело: Мінфін

Якщо порівнювати ціну з попереднім сезоном, то результат ще більш разючий як для аграрної країни. Картопля подорожчала у понад тричі або на понад 200%. Так, за даними аналітичного порталу, 1 жовтня 2023 року кілограм картоплі продавали за 8,89 гривні.

Ціни на картоплю. Джерело: Мінфін

Зросла вартість і молодої та рожевої картоплі проти вересневого показника:

ціна на молоду картоплю — зросла з 26,20 до 39,90 гривні за кілограм;

вартість рожевої картоплі — підскочила з 25,41 до 29,86 гривні за кілограм.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні 2024 року споживчий попит в Україні залишався стійким, попри незначне погіршення споживчих настроїв та зростання інфляції. Частково це продиктовано зниженням тривалості повітряних тривог та впливом курсового чинника.

Також ми писали, що у вересні різко подорожчала свинина, ціна на яку зросла до 203,5 грн/кг. Також підскочили ціни на курятину та яловичину на 2% та 3,3% відповідно.