В Украине существенно удорожают косметические средства

Косметические средства. Фото: Pexels

В Украине подорожают косметические средства на 20–50%. Такой рост в ценах связан с необходимостью косметических производителей соблюдать новые правила производства, которые будут соответствовать законам ЕС.

Об этом сообщает Forbes.

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Основатель компании Archimed, консультирующей иностранные компании отрасли, Николай Романьок пояснил, что цены на косметику именно внутренних производителей в Украине вырастут на 20-50%, ведь с августа 2024 года они обязаны соблюдать новые правила производства.

Следовательно, производителям придется вложить средства в реорганизацию производства, чтобы работать согласно законам в Европейском Союзе. Придется не только пересмотреть состав и ингредиенты для изготовления продукции, но и соответствие упаковки, оборудования, сертификации и т.д.

Известно, что сейчас в Украине зарегистрировано 1159 производителей косметических средств. Они в 2023 году пополнили украинский бюджет в 1,8 млрд налогов.

"Придется вложить более $7000–10 000 для завершения перехода, это дополнительные лабораторные тесты, регистрация и консультации с юристами", – рассказывает соучредитель косметического бренда Евгения Лысенко.

Кроме того, до сих пор неизвестно, как изменят цены поставщики компонентов для изготовления косметики, поскольку они тоже подпадают под регламент.

Напомним, недавно НБУ оценил покупательскую активность украинцев в сентябре — стало известно, какие товары стремительно дорожают и что украинцы чаще всего покупали.

Между тем, в Украине, даже несмотря на сбор нового урожая, на рынках и в магазинах цены на овощи бьют рекорды. Стало известно, какой товар подорожал на 200%.

Тем временем в Госстатистике зафиксировали стремительный рост инфляции.