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Інфляція в Україні прискорилася — як змінились ціни

11 жовтня 2024 15:49
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Зростання цін у вересні було найбільшим від початку року — деталі від Держстату
Одеський ''Привоз''. Фото: Новини.LIVE
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

У вересні споживча інфляція в Україні прискорилася до 1,7%. Від початку року ціни підвищилися на 6,5%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики

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Як змінились ціни в Україні

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року інфляція зросла до 8,6%. Базова інфляція у вересні також показала прискорення, досягнувши 1,7% порівняно з серпнем, а з початку року цей показник становить 6,6%.

На споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищилися на 1,8%. Найбільше подорожчали яйця, які стали дорожчими на 12,1%. Ціни на овочі, масло, молоко та молочні продукти, соняшникову олію, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, хліб, м’ясо та м’ясопродукти зросли в межах 3,8% до 1,1%. Водночас ціни на цукор знизилися на 1,8%, а на фрукти — на 0,2%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,4%, що обумовлено подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%. Одяг і взуття подорожчали на 7,8%, зокрема одяг став дорожчим на 7,9%, а взуття — на 7,7%.

Ціни на транспорт підвищилися на 0,8%, в основному через подорожчання пального та мастил на 1,0%. Проте проїзд у залізничному пасажирському транспорті здешевшав на 3%. Послуги освіти подорожчали на 10,1%, зокрема, вища освіта — на 11,8%, а середня освіта — на 11,1%.

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Як змінились ціни в Україні. Джерело: Держстат

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні 2024 року споживчий попит в Україні залишався стійким, попри незначне погіршення споживчих настроїв та зростання інфляції. Частково це продиктовано зниженням тривалості повітряних тривог та впливом курсового чинника.

Ми також розповідали, що в Україні очікується прискорення зростання цін на продукти у жовтні. Зокрема, підвищення вартості може торкнутися хліба, овочів та молочних продуктів.

Держстат гроші інфляція ціни в Україні економіка ціни

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