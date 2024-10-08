НБУ оцінив споживчі настрої — як змінився попит у вересні

Покупці у магазині. Фото: Novus

У вересні 2024 року споживчий попит в Україні залишався стійким, попри незначне погіршення споживчих настроїв та зростання інфляції. Частково це продиктовано зниженням тривалості повітряних тривог та впливом курсового чинника.

Про це йдеться у вересневому звіті Національного банку України (НБУ).

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Ситуація з попитом на товари на тлі інфляції у вересні

Як зазначають у Нацбанку, у вересні підтримали торгівлю зниження тривалості повітряних тривог та продовження сезону шкільних закупівель.

Зокрема, рівень онлайн-замовлень товарів хоч і нижчий від початку року, однак все одно високий. Порівняно з лютим 2022 року більший на близько 180%. Водночас на початку року порівняно з довоєнним рівнем був вищий на 240%.

Графіка. Джерело: НБУ

Продажі нових автомобілів у вересні знизилися на 30% за місяць і на 1,7% за рік після стрімкого зростання в серпні на тлі очікуваних податкових змін.

Графіка. Джерело: НБУ

Водночас Національний банк фіксує незначне погіршення споживчих настроїв, однак попит залишається доволі стабільним.

Графіка. Джерело: НБУ

Подальше зростання ритейлу стримує дефіцит кадрів та погіршення безпекової ситуації у південно-східних регіонах, додали в НБУ.

Зростання цін на продовольчі товари у вересні

Як зазначає регулятор, у серпні продовольча інфляція стрімко пришвидшилася через різке зростання цін на сирі продукти на тлі зниження пропозиції продовольчої продукції через несприятливі погодні умови.

Значно швидше зростали ціни на оброблені харчові продукти, як через подорожчання сировини, так і більші витрати компаній на енергозабезпечення й оплату праці.

Активно дорожчали і непродовольчі товари, передусім через вплив курсового чинника. Ціни на одяг та взуття знижувалися швидше, ймовірно через посилення конкуренції між продукцією імпортного та українського виробництва. Тоді як темпи зростання цін на послуги зросли під тиском виробничих витрат бізнесу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні 2024 році різко подорожчав популярний серед українців продукт. Йдеться про свинину, ціна на яку зросла до 203,5 грн/кг.

Також найбільше за рік підвищилися ціни на овочі борщового набору (капуста, картопля, морква) та тепличні огірки й томати. Проти минулого року подорожчання становить від 20% до 100%. Так, на 202% за рік зросла вартість картоплі, на 128% — моркви, на 103% — буряка.