Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 11 серпня 2024 року

Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту у серпні
У серпні ціни на мідь в Україні продовжують залишатися на високому рівні завдяки стабільному попиту з боку будівництва та промисловості. Ситуацію на ринку ускладнюють обмежені постачання сировини через логістичні проблеми та зростання витрат на виробництво.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у серпні.
Як дорожче здати мідь
Щоб отримати кращу ціну за здачу міді, можна скористатися наступними порадами:
- Порівняйте ціни. Перевірте ціни на мідь у кількох приймальних пунктах та металобрухтових компаніях. Це допоможе знайти найбільш вигідну пропозицію.
- Очистіть мідь від забруднень. Чистота матеріалу впливає на ціну. Мідь без сторонніх домішок або пластикових частин коштує дорожче.
- Збирайте мідь у великих кількостях. Продавати брухт великими партіями зазвичай вигідніше, ніж невеликими обсягами.
- Знайдіть спеціалізовані компанії. Деякі компанії можуть пропонувати вищі ціни для промислового металобрухту або мають спеціальні програми для постійних клієнтів.
- Слідкуйте за ринковими трендами. Ціни на метали можуть коливатися. Здавайте мідь, коли ціни на ринку є високими.
- Зберігайте мідь правильно. Дотримання умов зберігання мідних виробів може запобігти їхньому окисленню та зниженню якості, що вплине на кінцеву ціну.
Яка ситуація з металургією в Україні
Економіст Андрій Новак зазначає, що іноземні інвестори проявляють інтерес до всіх секторів української економіки, зокрема до металургії. Однак він підкреслює, що реальні інвестиції у відновлення української металургії стануть можливими лише після перемоги України.
"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив Новак.
Експерт також наголосив, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості знадобляться інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.
Ціни на брухт міді в Україні у серпні
Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 11 серпня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:
- Київська область — від 220 до 270 грн;
- Вінницька область — від 210 до 280 грн;
- Дніпропетровська область — від 225 до 270 грн;
- Житомирська область — від 230 до 280 грн;
- Закарпатська область — від 230 до 270 грн;
- Запорізька область — від 220 до 260 грн;
- Івано-Франківська область — від 240 до 295 грн;
- Кіровоградська область — від 230 до 280 грн;
- Львівська область — від 230 до 275 грн;
- Миколаївська область — від 220 до 280 грн;
- Одеська область — від 240 до 275 грн;
- Полтавська область — від 210 до 255 грн;
- Сумська область — від 200 до 260 грн;
- Тернопільська область — від 200 до 240 грн;
- Харківська область — від 230 до 290 грн;
- Хмельницька область — від 220 до 270 грн;
- Черкаська область — від 240 до 285 грн;
- Чернівецька область — від 220 до 270 грн;
- Чернігівська область — від 240 до 290 грн.
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