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Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту у серпні

11 серпня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 11 серпня 2024 року
Виплавка металу. Фото: Reuters
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

У серпні ціни на мідь в Україні продовжують залишатися на високому рівні завдяки стабільному попиту з боку будівництва та промисловості. Ситуацію на ринку ускладнюють обмежені постачання сировини через логістичні проблеми та зростання витрат на виробництво.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у серпні.

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Як дорожче здати мідь

Щоб отримати кращу ціну за здачу міді, можна скористатися наступними порадами:

  • Порівняйте ціни. Перевірте ціни на мідь у кількох приймальних пунктах та металобрухтових компаніях. Це допоможе знайти найбільш вигідну пропозицію.
  • Очистіть мідь від забруднень. Чистота матеріалу впливає на ціну. Мідь без сторонніх домішок або пластикових частин коштує дорожче.
  • Збирайте мідь у великих кількостях. Продавати брухт великими партіями зазвичай вигідніше, ніж невеликими обсягами.
  • Знайдіть спеціалізовані компанії. Деякі компанії можуть пропонувати вищі ціни для промислового металобрухту або мають спеціальні програми для постійних клієнтів.
  • Слідкуйте за ринковими трендами. Ціни на метали можуть коливатися. Здавайте мідь, коли ціни на ринку є високими.
  • Зберігайте мідь правильно. Дотримання умов зберігання мідних виробів може запобігти їхньому окисленню та зниженню якості, що вплине на кінцеву ціну.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак зазначає, що іноземні інвестори проявляють інтерес до всіх секторів української економіки, зокрема до металургії. Однак він підкреслює, що реальні інвестиції у відновлення української металургії стануть можливими лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив Новак.

Експерт також наголосив, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості знадобляться інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на брухт міді в Україні у серпні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 11 серпня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 220 до 270 грн;
  • Вінницька область — від 210 до 280 грн;
  • Дніпропетровська область — від 225 до 270 грн;
  • Житомирська область — від 230 до 280 грн;
  • Закарпатська область — від 230 до 270 грн;
  • Запорізька область — від 220 до 260 грн;
  • Івано-Франківська область — від 240 до 295 грн;
  • Кіровоградська область — від 230 до 280 грн;
  • Львівська область — від 230 до 275 грн;
  • Миколаївська область — від 220 до 280 грн;
  • Одеська область — від 240 до 275 грн;
  • Полтавська область — від 210 до 255 грн;
  • Сумська область — від 200 до 260 грн;
  • Тернопільська область — від 200 до 240 грн;
  • Харківська область — від 230 до 290 грн;
  • Хмельницька область — від 220 до 270 грн;
  • Черкаська область — від 240 до 285 грн;
  • Чернівецька область — від 220 до 270 грн;
  • Чернігівська область — від 240 до 290 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у серпні. Ще ми зібрали ціни на алюміній, чормет та золото.

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