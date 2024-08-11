Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 11 серпня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Reuters

У серпні ціни на мідь в Україні продовжують залишатися на високому рівні завдяки стабільному попиту з боку будівництва та промисловості. Ситуацію на ринку ускладнюють обмежені постачання сировини через логістичні проблеми та зростання витрат на виробництво.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у серпні.

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Як дорожче здати мідь

Щоб отримати кращу ціну за здачу міді, можна скористатися наступними порадами:

Порівняйте ціни. Перевірте ціни на мідь у кількох приймальних пунктах та металобрухтових компаніях. Це допоможе знайти найбільш вигідну пропозицію.

Перевірте ціни на мідь у кількох приймальних пунктах та металобрухтових компаніях. Це допоможе знайти найбільш вигідну пропозицію. Очистіть мідь від забруднень. Чистота матеріалу впливає на ціну. Мідь без сторонніх домішок або пластикових частин коштує дорожче.

Чистота матеріалу впливає на ціну. Мідь без сторонніх домішок або пластикових частин коштує дорожче. Збирайте мідь у великих кількостях. Продавати брухт великими партіями зазвичай вигідніше, ніж невеликими обсягами.

Продавати брухт великими партіями зазвичай вигідніше, ніж невеликими обсягами. Знайдіть спеціалізовані компанії. Деякі компанії можуть пропонувати вищі ціни для промислового металобрухту або мають спеціальні програми для постійних клієнтів.

Деякі компанії можуть пропонувати вищі ціни для промислового металобрухту або мають спеціальні програми для постійних клієнтів. Слідкуйте за ринковими трендами. Ціни на метали можуть коливатися. Здавайте мідь, коли ціни на ринку є високими.

Ціни на метали можуть коливатися. Здавайте мідь, коли ціни на ринку є високими. Зберігайте мідь правильно. Дотримання умов зберігання мідних виробів може запобігти їхньому окисленню та зниженню якості, що вплине на кінцеву ціну.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак зазначає, що іноземні інвестори проявляють інтерес до всіх секторів української економіки, зокрема до металургії. Однак він підкреслює, що реальні інвестиції у відновлення української металургії стануть можливими лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив Новак.

Експерт також наголосив, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості знадобляться інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на брухт міді в Україні у серпні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 11 серпня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 220 до 270 грн;

Вінницька область — від 210 до 280 грн;

Дніпропетровська область — від 225 до 270 грн;

Житомирська область — від 230 до 280 грн;

Закарпатська область — від 230 до 270 грн;

Запорізька область — від 220 до 260 грн;

Івано-Франківська область — від 240 до 295 грн;

Кіровоградська область — від 230 до 280 грн;

Львівська область — від 230 до 275 грн;

Миколаївська область — від 220 до 280 грн;

Одеська область — від 240 до 275 грн;

Полтавська область — від 210 до 255 грн;

Сумська область — від 200 до 260 грн;

Тернопільська область — від 200 до 240 грн;

Харківська область — від 230 до 290 грн;

Хмельницька область — від 220 до 270 грн;

Черкаська область — від 240 до 285 грн;

Чернівецька область — від 220 до 270 грн;

Чернігівська область — від 240 до 290 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у серпні. Ще ми зібрали ціни на алюміній, чормет та золото.