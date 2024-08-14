Цена за 1 г золота в Украине на 13 августа 2024 года

Слиток золота. Фото: Yasser Al-Zayyat/AFP

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото — один из самых ценных металлов в мире. Оно не только легко поддается формированию и обработке, но и имеет отличную электропроводность, а также не тускнеет со временем. Эти качества делают золото незаменимым в промышленности, медицине и технологиях. Вероятно, ни один металл не пользовался таким уважением на протяжении всей истории: практически каждая цивилизация использовала золото как символ власти, красоты, чистоты и достижений.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в августе.

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Интересные факты о золоте

Золото на протяжении тысяч лет использовалось для создания декоративных предметов и ювелирных украшений. В настоящее время до 80 процентов добываемого и перерабатываемого золота используется в ювелирной промышленности.

Одной из причин популярности этого блестящего металла в ювелирном деле являются его ковкие свойства: золото можно вытягивать в проволоку, ковать в листы и отливать в формы. Чистое золото, известное как 24-каратное, очень мягкое. Чтобы увеличить его прочность, обычно металл сплавляют с другими, такими как медь, серебро или платина.

Золото не только придает ценности ювелирным изделиям, оно также долгое время использовалось как обменное средство — в качестве денег. Первые известные случаи использования золота в этих целях задокументированы еще в 560 году до нашей эры. Сегодня многие правительства, частные лица и учреждения держат золото в виде слитков.

Золото не ржавеет, как железо, — на него не действует вода или кислород в воздухе. Также оно не тускнеет, как серебро, потому что на него не влияют соединения серы. Однако золото растворяется в царской водке — смеси соляной и азотной кислот.

Все страны принимают золото в качестве оплаты международных долгов, хотя такие платежи встречаются редко. В официальных запасах мировых правительств хранится около 38 тысяч тонн золота. Почти все оно представлено в виде брусков, известных как слитки.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

В Украине ломбарды предоставляют услуги всем совершеннолетним гражданам, желающим заложить или продать золотые изделия. Следует отметить, что цены на золото в ломбардах обычно ниже, чем в ювелирных магазинах, поскольку ломбарды оценивают только стоимость металла без учета работы ювелира.

Изделия с драгоценными камнями также принимаются в ломбардах, однако их оценка производится исключительно по весу золота. Наличие пробы на изделии имеет второстепенное значение, поскольку качество металла проверяется прямо на месте.

Большинство золотых изделий можно заложить в ломбард, но есть исключения, такие как самородки, зубопротезы, металлические отходы, сусальное золото, ордена, медали, лабораторные детали и полуфабрикаты для ювелирных изделий.

При продаже украшения, а не его залога, рекомендуется заранее сообщить об этом для получения более выгодного предложения. Также важно очистить изделие от загрязнений.

Цены на золото могут варьироваться в зависимости от ломбарда, поэтому целесообразно сравнить предложения нескольких учреждений. При себе необходимо иметь паспорт для подтверждения возраста.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 207,91 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 198,29 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 175,83 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 057,55 грн/грамм.

375 проба: 1 190,94 грн/грамм.

500 проба: 1 587,92 грн/грамм.

583 проба: 1 851,51 грн/грамм.

585 проба: 1 857,86 грн/грамм.

750 проба: 2 381,87 грн/грамм.

900 проба: 2 858,25 грн/грамм.

916 проба: 2 909,06 грн/грамм.

958 проба: 3 042,45 грн/грамм.

999 проба: 3 172,65 грн/грамм.

999,9 проба: 3 175,51 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 1 027,5 грн/грамм.

375 проба: 1 242,43 грн/грамм.

500 проба: 1 662,55 грн/грамм.

583 проба: 1 968,29 грн/грамм.

585 проба: 1 972,22 грн/грамм.

750 проба: 2 532,09 грн/грамм.

900 проба: 3 090,34 грн/грамм.

916 проба: 3 094,42 грн/грамм.

958 проба: 3 332,34 грн/грамм.

999 проба: 3 350,00 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в августе. Еще мы собрали цены на медь, чермет и латунь.