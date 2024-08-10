Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні arrow

Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

10 серпня 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на металобрухт чорного металу в Україні станом на 10 серпня 2024 року
Відливання металу. Фото: treehugger.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Чорні метали включають залізо та його сплави з вуглецем — чавун та сталь. Вони широко застосовуються у будівництві, машинобудуванні, транспорті та інших галузях. Ці матеріали були основою для створення перших цивілізацій, розвитку нових технологій та покращення якості життя. Утилізація та переробка брухту можуть стати додатковим джерелом доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у серпні.

Читайте також:

Цікаві факти про чорні метали

Довгий час чавун був найміцнішим металом, доступним людині. Однак у 19 столітті розвиток металургії призвело до появи сталі, яка перевершила чавун за міцністю та пластичністю. Попри це, чавун, як і раніше, широко використовується в машинобудуванні, будівництві та виробництві.

Сталь відома своєю міцністю та довговічністю, але однією з її менш очевидних, але важливих властивостей є магнетизм. Певні види сталі, особливо з високим вмістом заліза, мають значну магнітність. Ця якість зробила сталь незамінною у різних сферах, де потрібні магнітні властивості. Наприклад, магнітні лінії на кредитних картах зазвичай виробляються з магнітної нержавіючої сталі.

Необроблена сталь, контактуючи з вологою та киснем, покривається оксидом заліза, більш відомим як іржа. Хоча ця властивість здається небажаною, її використовують у мистецтві та архітектурі. Іржу іноді навмисно викликають, щоб надати скульптурам і архітектурним елементам вигляд старовинних.

Залізо використовується у феєрверках для створення іскор, колір яких залежить від температури нагрівання. За низьких температур залізо світиться темно-червоним, при подальшому нагріванні його колір переходить у жовтий, а при високих температурах воно випромінює яскраво-біле світло.

Витрати виробництва стали істотно знизилися останні десятиліття. У Північній Америці витрати скоротилися на 60% після Другої світової війни та ще на 34% з 1972 року. Це призвело до значного зростання обсягів виробництва, зробивши регіон одним із найбільших світових виробників сталі.

В якому стані металургійна промисловість України

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що про відновлення української металургійної індустрії можна буде говорити лише після закінчення військових дій та забезпечення гарантій безпеки. Він також наголосив, що за поточних умов Україна навіть змушена імпортувати деякі види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент немає, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — додав експерт.

Ціни на чормет в Україні у серпні

Середні ціни по областях України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Вінницька область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Дніпропетровська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Житомирська область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 4,5 грн до 6 грн;

Івано-Франківська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 3 грн до 5 грн;

Львівська область — від 4 грн до 5 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 5 грн;

Одеська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 5 грн;

Сумська область — від 3 до 5 грн;

Тернопільська область — від 4 грн до 5 грн;

Харківська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 4 грн до 6 грн;

Черкаська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Чернівецька область — від 3 грн до 5 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у серпні. Ще ми зібрали ціни на мідьзолото та латунь.

ціни на паливо гроші ціни в Україні екологія металолом залізо вторсировина сталь метал

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:32 Черги на кордоні України — на яких пунктах пропуску водіям доведеться затриматися

07:21 На Волині вчителька організувала фіктивний шлюб ухилянту — що вирішив суд

07:01 ПриватБанк без пояснень розриває співпрацю з клієнтами — що порушили

06:56 Люди масово кинуть курити — ціни на стіки для айкоса вражають

06:55 Війська США в Сирії атакував безпілотник

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:42 Хамство та порушення прав — що думають у Львові про роботу ТЦК

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

Новина з фото

06:30 В Україні стрімко зростають ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна в серпні

06:30 Крайній термін оформлення відстрочки — коли це реально зробити

07:32 Черги на кордоні України — на яких пунктах пропуску водіям доведеться затриматися

07:21 На Волині вчителька організувала фіктивний шлюб ухилянту — що вирішив суд

07:01 ПриватБанк без пояснень розриває співпрацю з клієнтами — що порушили

06:56 Люди масово кинуть курити — ціни на стіки для айкоса вражають

06:55 Війська США в Сирії атакував безпілотник

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:42 Хамство та порушення прав — що думають у Львові про роботу ТЦК

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

Новина з фото

06:30 В Україні стрімко зростають ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна в серпні

06:30 Крайній термін оформлення відстрочки — коли це реально зробити

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Text

22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

Text

21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

Text

21:00 Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

17:50 Паніка серед росіян та чи помститься Кремль за Курську область — ефір Вечір.LIVE

Text

17:24 Військовий 47 ОМБр пояснив, які переваги Україна має через наступ на Курську область

Text

16:53 Вартість продуктів харчування та обов'язкових платежів в Одесі — результати опитування

Text

14:38 Через застосунок Армія+ не варто подавати деякі документи — юрист пояснив чому

Text

13:00 Різке підвищення тарифів на газ в Україні та захоплення десятків сіл на Курщині — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин