Ціни на металобрухт чорного металу в Україні станом на 10 серпня 2024 року

Відливання металу. Фото: treehugger.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорні метали включають залізо та його сплави з вуглецем — чавун та сталь. Вони широко застосовуються у будівництві, машинобудуванні, транспорті та інших галузях. Ці матеріали були основою для створення перших цивілізацій, розвитку нових технологій та покращення якості життя. Утилізація та переробка брухту можуть стати додатковим джерелом доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у серпні.

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Цікаві факти про чорні метали

Довгий час чавун був найміцнішим металом, доступним людині. Однак у 19 столітті розвиток металургії призвело до появи сталі, яка перевершила чавун за міцністю та пластичністю. Попри це, чавун, як і раніше, широко використовується в машинобудуванні, будівництві та виробництві.

Сталь відома своєю міцністю та довговічністю, але однією з її менш очевидних, але важливих властивостей є магнетизм. Певні види сталі, особливо з високим вмістом заліза, мають значну магнітність. Ця якість зробила сталь незамінною у різних сферах, де потрібні магнітні властивості. Наприклад, магнітні лінії на кредитних картах зазвичай виробляються з магнітної нержавіючої сталі.

Необроблена сталь, контактуючи з вологою та киснем, покривається оксидом заліза, більш відомим як іржа. Хоча ця властивість здається небажаною, її використовують у мистецтві та архітектурі. Іржу іноді навмисно викликають, щоб надати скульптурам і архітектурним елементам вигляд старовинних.

Залізо використовується у феєрверках для створення іскор, колір яких залежить від температури нагрівання. За низьких температур залізо світиться темно-червоним, при подальшому нагріванні його колір переходить у жовтий, а при високих температурах воно випромінює яскраво-біле світло.

Витрати виробництва стали істотно знизилися останні десятиліття. У Північній Америці витрати скоротилися на 60% після Другої світової війни та ще на 34% з 1972 року. Це призвело до значного зростання обсягів виробництва, зробивши регіон одним із найбільших світових виробників сталі.

В якому стані металургійна промисловість України

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що про відновлення української металургійної індустрії можна буде говорити лише після закінчення військових дій та забезпечення гарантій безпеки. Він також наголосив, що за поточних умов Україна навіть змушена імпортувати деякі види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент немає, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — додав експерт.

Ціни на чормет в Україні у серпні

Середні ціни по областях України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Вінницька область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Дніпропетровська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Житомирська область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 4,5 грн до 6 грн;

Івано-Франківська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 3 грн до 5 грн;

Львівська область — від 4 грн до 5 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 5 грн;

Одеська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 5 грн;

Сумська область — від 3 до 5 грн;

Тернопільська область — від 4 грн до 5 грн;

Харківська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 4 грн до 6 грн;

Черкаська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Чернівецька область — від 3 грн до 5 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 5 грн.

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