Ціна за 1 г золота в Україні станом на 9 серпня 2024 року

Злиток золота. Фото: assayoffice.co.uk

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото завжди відігравало важливу роль в історії людства, впливаючи на багато аспектів життя. Воно використовувалося як для створення прикрас та релігійних артефактів, так і як гроші та символ стабільності. З давніх часів золото служило засобом накопичення та обміну. Наприклад, воно застосовувалося як гроші в Стародавньому Єгипті, Греції та Римській імперії. Здавання цього металу у ломбард може принести додаткові гроші, коли це потрібно.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у серпні.

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Цікаві факти про золото

Золото — це рідкісний дорогоцінний метал, який протягом усієї історії використовувався для карбування монет, створення ювелірних прикрас та витворів мистецтва. У минулому золотий стандарт часто застосовувався як основа грошово-кредитної політики.

Золото завдяки своєму привабливому зовнішньому вигляду, легкості в обробці, а також стійкості до потьмяніння і корозії стало одним з перших металів, які привернули увагу людини. Приклади складних ювелірних виробів та інших декоративних предметів, багато з яких збереглися майже в ідеальному стані, датуються часом стародавніх єгипетських, мінойських, ассирійських та етруських майстрів. І сьогодні золото залишається одним із найпопулярніших матеріалів для створення ювелірних виробів.

Завдяки своїм унікальним властивостям золото стало єдиним матеріалом, який повсюдно приймається в обмін на товари та послуги. У вигляді монет або злитків золото іноді відігравало ключову роль цінної валюти.

Епоха видобутку золота, що почалася після відкриття Америки іспанцями в 1490-х роках, ймовірно, була найбільшою з усіх, що світ знав на той час. Експлуатація копалень з використанням рабської праці, а також розграбування палаців, храмів і гробниць у Центральній та Південній Америці призвели до безпрецедентного припливу золота, який буквально порушив економічну структуру Європи.

Оскільки чисте золото занадто м'яке, щоб витримувати тривале використання, його зазвичай сплавляють з іншими металами. Більшість золота, що використовується в ювелірних виробах, сплавляється зі сріблом, міддю та невеликою кількістю цинку для отримання різних відтінків жовтого золота або з нікелем, міддю та цинком для отримання білого золота.

Як найдорожче здати золото в ломбард

В Україні ломбарди надають послуги кожному повнолітньому, який хоче закласти чи продати свої золоті вироби. Проте ціни на золото в ломбардах зазвичай нижчі, ніж у ювелірних магазинах, оскільки вони оцінюють лише вартість металу, не враховуючи роботи ювеліра.

Ломбарди приймають вироби з дорогоцінним камінням, але оцінюють їх виключно за вагою золота, а проба виробу відіграє другорядну роль, оскільки якість металу перевіряють на місці.

Більшість золотих виробів можна закласти в ломбард, але є винятки: самородки, зубопротези, металеві відходи, сусальне золото, ордени та медалі, деталі з лабораторій та напівфабрикати для ювелірних виробів.

Якщо планується продаж прикраси, а не її застава, краще заздалегідь повідомити про це, щоб отримати вигіднішу пропозицію. Також варто очистити виріб від бруду перед візитом.

Ціни на золото можуть бути різними у різних ломбардах, тому рекомендується порівняти пропозиції кількох місць. При собі необхідно мати паспорт на підтвердження віку.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 131,95 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 122,55 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 100,63 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 032,51 грн/грам.

375 проба: 1 162,74 грн/грам.

500 проба: 1 550,32 грн/грам.

583 проба: 1 807,67 грн/грам.

585 проба: 1 813,87 грн/грам.

750 проба: 2 325,47 грн/грам.

900 проба: 2 790,57 грн/грам.

916 проба: 2 840,18 грн/грам.

958 проба: 2 970,40 грн/грам.

999 проба: 3 097,53 грн/грам.

999,9 проба: 3 100,32 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 1 010 грн/грам.

375 проба: 1 247,05 грн/грам.

500 проба: 1 669,98 грн/грам.

583 проба: 1 942,85 грн/грам.

585 проба: 1 946,67 грн/грам.

750 проба: 2 498.98 грн/грам.

900 проба: 3 040,20 грн/грам.

916 проба: 3 049,42 грн/грам.

958 проба: 3 269,34 грн/грам.

999 проба: 3 350,00 грн/грам.

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