Ціни на ріпак в Україні: що зараз впливає на вартість

Комбайн й вантажівка у полі під час збирання врожаю. Фото: УНІАН

В Україні зростають ціни на ріпак. Подорожчання наразі відбувається на експортному ринку. Примітно, що змінюється вартість й продукції нового врожаю.

Про це повідомляє інформагентство АПК-Інформ, передає Новини.LIVE.

Як змінилися ціни на ріпак

Український ріпак додає у ціні через те, що у світі підвищаються котирування на нафту та на олійну сировину.

Так, в портах України ріпак коштує від 552 до 565 доларів за тонну (23 929 — 24 492 гривень) за умови, що продукція доставляється в порт.

"Водночас дорожчає і ріпак нового врожаю — ціни додали ще від 5 до 7 доларів (217 — 304 гривень за тонну)", — йдеться у матеріалі.

У цьому секторі ціни зростають через потенційне збільшення виробництва біодизеля в Євросоюзі з ріпакової олії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, станом на початок квітня пшениця 2 класу на агроринку коштує від 10 009 гривень за тонну, а зерно 3 класу — 9 803 гривень за тонну. За тонну пшениці 4 класу просять від 9 396 гривень за тонну. Очікується, що підвищення цін на зернові продовжуватиметься, допоки допоки на ринку не з’являться додаткові обсяги зерна.

Як повідомляли Новини.LIVE, зернові нового врожаю продаються за цінами від 9 000 гривень. При цьому на фізичному ринку пшениці усі угоди відбуваються в рамках раніше укладених домовленостей. Та продажі можуть змінюватися, залежно від тендерних умов.