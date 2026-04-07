Головна Фінанси Ціни на зерно: чому пшениця дорожчатиме навесні

Дата публікації: 7 квітня 2026 06:30
Як управляють грошима міленіали та які риси для них характерні
Комбайн в полі з пшеницею й гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні на агроринку дорожчає пшениця. Між підприємствами та експортерами посилюється конкуренція за зерно, а фермери наразі не поспішають продавати більше продукції. Причина: аграрії очікують, що ціни на пшеницю підвищаться ще більше. 

Ціни на пшеницю 

На внутрішньому ринку за умовами EXW (витрати з транспортування бере покупець) торги на пшеницю відбуваються за такими цінами:

  • 2 клас — 10 009 гривень за тонну; 
  • 3 клас — 9 803 гривень за тонну; 
  • 4 клас — 9 396 гривень за тонну.

Експортні ціни за умовами DAP (витрати та ризики з доставки зерна до порту належать продавцю) на пшеницю 3 класу перебувають на рівні 11 008 гривень за тонну через порт Одеса та 10 900 гривень за тонну через порт Південний.

Що буде далі з цінами на пшеницю

Як зазначається, додатковий тиск на ціни чинить дорога логістика. Транспортувати зерно по Україні дорого,  тож через це кінцева вартість продукції зростає. За прогнозами, допоки на ринку не з’являться додаткові обсяги зерна. Наразі ж фермери витримують паузу, тож пшениця додає у ціні. 

Читайте також:

Що ще варто знати 

Нагадаємо, одна із найпопулярніших культур в Україні — соя, у квітні продається за ціною у понад 19 000 гривень за тонну. Це майже на 0,3% дорожче, ніж наприкінці березня. При цьому очікуються, що вартість сої залишатиметься високою, до появи якісних партій продукції. 

Як розповідали Новини.LIVE, ціни на зерно нового врожаю в Україні наприкінці березня сягнули позначки у понад 9 000 гривень. При цьому на фізичному ринку пшениці усі угоди відбуваються в рамках раніше укладених домовленостей. Та усі зміни з продажами залежать від тендерних умов. Ще Новини.LIVE писали, що соняшник в Україні подорожчав до 30 000 гривень за тонну. Та якщо говорити про продукти переробки соняшника, то тут ситуація кардинально інша. Так, ціни у цьому сегменті поступово спадають. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
