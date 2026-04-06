Головна Фінанси Ціни на сою стабільні: скільки у квітні коштує тонна

Ціни на сою стабільні: скільки у квітні коштує тонна

Дата публікації: 6 квітня 2026 06:30
Ринок зерно в Україні: як і чому змінилися ціни на сою
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Ринок сої в Україні залишаєтья стабільним, хоча вже починає формуватися несприятливий зовнішній фон. Так,  внутрішні переробні підприємства тримають високу закупівельну планку. Таким чином вони виконують власні контракти.

Про це повідомляє Agronews, передає Новини.LIVE.

Ціни на сою

На внутрішньому ринку торги відбуваються за цінами від 19 806,44 гривень за тонну. Це майже на 0,3% більше, ніж у попередньому періоді.  Експортні ціни, якщо продукція йтиме через порт Південний, складають від 20 500 до 20 700 гривень за тонну. 

Що буде з цінами на сою далі

На думку аналітиків, поточні цінові показники мають зберегтися. Стабільний внутрішній попит від переробників та обмежена пропозиція якісних партій сої не дадуть ринку суттєво впасти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, пшениця в Україні у квітні подорожчала до 11 000 гривень за тонну. Цьому сприяли активний попит більшості споживачів та підвищувальна цінова динаміка на експортному напрямку.

У портах України продовольча пшениця наприкінці березня продавалася по 225 доларів (9 810 гривень) за тонну. Натомість тонна фуражної коштувала 219 доларів (9 549 гривень) за тонну. 

Як розповідали Новини.LIVE, кукурудзу наразі купують за угодами, у яких ціни закладені на рівні до 216 доларів (9 417 гривень) за тонну. Таку суму виплатять, якщо замовник отримає продукцію оперативно. Ще Новини.LIVE повідомляли, що торги нового зерна в Україні відбуваються на рівні від 9 537 до 9 843 гривень за тонну. Угоди підписують і аграрії, і холдинги.

ціни в Україні зернові ціни на зерно
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
