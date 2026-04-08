В Украине дорожает рапс: какие причины и сколько стоит тонна

В Украине дорожает рапс: какие причины и сколько стоит тонна

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 06:30
Цены на рапс в Украине: что сейчас влияет на стоимость
Комбайн и грузовик в поле во время уборки урожая. Фото: УНИАН

В Украине растут цены на рапс. Подорожание сейчас происходит на экспортном рынке. Примечательно, что меняется стоимость и продукции нового урожая.

Об этом сообщает информагентство АПК-Информ, передает Новини.LIVE.

Как изменились цены на рапс

Украинский рапс прибавляет в цене из-за того, что в мире повышаются котировки на нефть и на масличное сырье.

Так, в портах Украины рапс стоит от 552 до 565 долларов за тонну (23 929 — 24 492 гривен) при условии, что продукция доставляется в порт.

"В то же время дорожает и рапс нового урожая - цены прибавили еще от 5 до 7 долларов (217 - 304 гривен за тонну)", — говорится в материале.

В этом секторе цены растут из-за потенциального увеличения производства биодизеля в Евросоюзе из рапсового масла.

Что еще стоит знать

Напомним, по состоянию на начало апреля пшеница 2 класса на агрорынке стоит от 10 009 гривен за тонну, а зерно 3 класса — 9 803 гривен за тонну. За тонну пшеницы 4 класса просят от 9 396 гривен за тонну. Ожидается, что повышение цен на зерновые будет продолжаться, пока пока пока на рынке не появятся дополнительные объемы зерна.

Как сообщали Новини.LIVE, зерновые нового урожая продаются по ценам от 9 000 гривен. При этом на физическом рынке пшеницы все сделки происходят в рамках ранее заключенных договоренностей. И продажи могут меняться, в зависимости от тендерных условий. Также Новини.LIVE писали, как изменились цены на сою. Сейчас тонна культуры дороже на 0,3%, чем в предыдущем месяце. Известно, с чем связано подорожание.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
