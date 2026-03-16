Головна Фінанси В Україні дітям з інвалідністю виділять по 6 500 гривень

В Україні дітям з інвалідністю виділять по 6 500 гривень

Ua ru
Дата публікації: 16 березня 2026 22:47
В Україні дітям з інвалідністю виділять по 6 500 гривень
Жінка тримає маленьку дитину на руках. Фото: Новини.LIVE

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України разом із міжнародною організацією UNICEF нададуть фінансову підтримку дітям з інвалідністю підгрупи А. Виплати будуть одноразовими. Їх нарахують жителям 9 областей.

Про це повідомляється на сайті Мінсоцполітики, передає Новини.LIVE.

Реклама
Якою буде грошова допомога

Відомо, що по 6 500 гривень виплатять дітям  з інвалідністю підгрупи А:

  • у Чернігівській;
  • у Дніпропетровській; 
  • у Донецькій; 
  • у Харківській; 
  • у Херсонській; 
  • у Миколаївській; 
  • в Одеській; 
  • у Сумській; 
  • у Запорізькій областях.

"Кошти будуть зараховані на рахунок надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, відкритого Мінсоцполітики у Національному банку України", — йдеться у повідомленні.

Як отримати 6 500 гривень допомоги

Зазначається, що програма поширюється майже на 9 000 дітей. За гроші родини зможуть купити будь-які товари, речі чи послуги для підготовки до зими.

Раніше ми розповідали, що грошова допомога батькам в Україні зросла. Відомо, хто може отримати 50 000 гривень у 2026 році, а хто — 7 000 гривень. Ще писали, що батьки отримуватимуть держдопомогу на догляд за дітьми. Так, для деяких немовлят з'явилися виплати у 10,5 тис. грн.  

Часті запитання

Коли приходять дитячі гроші після оформлення?

Остаточних дат щодо виплати дитячих грошей немає. Важливо розуміти, що на початку кожного місяця Державна казначейська служба України перераховує в банк кошти, а вже потім їх нараховують батькам, які мають право на виплати.

Як оформити виплати на дитину 

З 1 січня 2026 року надають виплати на дитину за програмою єЯсла та по догляду за дитиною до 1 року. Виплати на дитину надходять поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті в уповноваженому банку — Ощадбанку.

Державні допомоги призначаються після звернення людини та подання документів:

  • паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу;
  • заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина  про призначення окремих видів державної соціальної допомоги
  • свідоцтва про народження дитини - у разі подання заяви одним із батьків дитини, який постійно проживає з дитиною.

Якщо заяву подає опікун, то йому потрібно надати рішення про встановлення опіки.

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

