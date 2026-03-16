В Україні дітям з інвалідністю виділять по 6 500 гривень
Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України разом із міжнародною організацією UNICEF нададуть фінансову підтримку дітям з інвалідністю підгрупи А. Виплати будуть одноразовими. Їх нарахують жителям 9 областей.
Про це повідомляється на сайті Мінсоцполітики, передає Новини.LIVE.
Якою буде грошова допомога
Відомо, що по 6 500 гривень виплатять дітям з інвалідністю підгрупи А:
- у Чернігівській;
- у Дніпропетровській;
- у Донецькій;
- у Харківській;
- у Херсонській;
- у Миколаївській;
- в Одеській;
- у Сумській;
- у Запорізькій областях.
"Кошти будуть зараховані на рахунок надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, відкритого Мінсоцполітики у Національному банку України", — йдеться у повідомленні.
Як отримати 6 500 гривень допомоги
Зазначається, що програма поширюється майже на 9 000 дітей. За гроші родини зможуть купити будь-які товари, речі чи послуги для підготовки до зими.
Часті запитання
Коли приходять дитячі гроші після оформлення?
Остаточних дат щодо виплати дитячих грошей немає. Важливо розуміти, що на початку кожного місяця Державна казначейська служба України перераховує в банк кошти, а вже потім їх нараховують батькам, які мають право на виплати.
Як оформити виплати на дитину
З 1 січня 2026 року надають виплати на дитину за програмою єЯсла та по догляду за дитиною до 1 року. Виплати на дитину надходять поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті в уповноваженому банку — Ощадбанку.
Державні допомоги призначаються після звернення людини та подання документів:
- паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу;
- заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина про призначення окремих видів державної соціальної допомоги
- свідоцтва про народження дитини - у разі подання заяви одним із батьків дитини, який постійно проживає з дитиною.
Якщо заяву подає опікун, то йому потрібно надати рішення про встановлення опіки.
