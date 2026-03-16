Як українцям отримати 55 000 грн від Карітас навесні

Людина тримає гроші у руці.

У березні поточного року благодійна організація "Карітас-Спес Україна" надасть фінансові гранти на відновлення дрібного сільського господарства та тваринництва на заході країни. Участь у проєкті можуть взяти внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Про умови програми розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організації.

Реклама

Читайте також:

Що передбачає проєкт допомоги від Карітас-Спес

Як зазначається, йдеться про реалізацію проєкту "AGRO — покращення продовольчої безпеки серед сімей внутрішньо переміщених осіб у Волинській області".

Він покликаний надати підтримку сільському господарству та посприяти у діяльності для відновлення доходу. Зокрема, у рамках проєкту громадяни зможуть отримати:

до 55 000 грн — на рослинництво;

до 65 000 грн — на тваринництво.

Гранти можна буде витратити на купівлю якісного насіння, добрив, кормів, молодняку тварин, ремонти, а також ветеринарні послуги.

Ресурси проєкту обмежені, тому допомогу нададуть тільки окремим категоріям громадян за таких умов:

внутрішньо переміщене домогосподарство;

є досвід діяльності у рослинництві чи тваринництві;

залежність доходу від с\г діяльності;

часткова реалізація продукції для доходу (необов'язково);

є доступ до ділянки землі (від 0,15 до 2 гектарів);

відсутня подібна допомога упродовж останніх шести місяців;

заявник не зареєстрований як ФОП, відсутній агробізнес.

Правила реєстрації у програмі допомоги

Для попередньої реєстрації потрібно заповнити спеціальну анкету, однак заповнення форми не гарантує отримання гуманітарної допомоги.

"Пропонуємо вам заповнити анкету, яка дасть нам змогу максимально ефективно дослідити ваш соціальний профіль та визначити чи входите ви у перелік осіб, чиї потреби може задовольнити цей проєкт... Ми з нетерпінням чекаємо на ваші заявки, щоб розвивати сільське господарство України разом!", — йдеться у повідомленні.

Деталі програми можна уточнити за телефоном гарячої лінії Карітас-Спес Україна: 0800 300 344.

Де ще можна оформити фінансові гранти

В Україні відбувається друга хвиля реалізації програми "REMARKET" за надання допомоги для мікро- та малих підприємців. Вона розрахована на тих, хто прагне розширення, попри складні умови під час війни.

Долучитися до другого етапу програми можуть жителі у таких регіонах: Вінниця, Житомир та Миколаїв. Учасникам нададуть гранти до 237 тис. грн.

Чи всім учасникам нададуть допомогу

Для участі у програмі грантової допомоги необхідно подати онлайн-заявку, пройти процедуру попереднього відбору та створити бізнес-план. Лише окремі громадяни зможуть отримати грант. При цьому подання анкети передбачає добровільну згоду на обробку персональних даних.

Раніше ми повідомляли, що до кінця поточного місяця громадяни можуть долучитися до програми французької гуманітарної організації "Acted". В її рамках можна буде отримати фіндопомогу у розмірі 10 800 грн.

Також ми писали, що у вівторок, 17 березня, жителі одного за населених пунктів у Сумській області зможуть зареєструватися на фіндопомогу від УВКБ ООН. Виплати передбачені на три місяці для кількох категорій населення.