Україна
Головна Фінанси Виплати для дітей з інвалідністю зміняться — що готують сім’ям

Виплати для дітей з інвалідністю зміняться — що готують сім’ям

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 08:00
Виплати на дітей з інвалідністю — як зміниться держдопомога сім'ям
Хлопчик з вадами зору. Фото: УНІАН

В Україні фінансова допомога родинам, у яких виховуються діти з інвалідністю, має бути систематичною. Задля цього виплати прив'яжуть до мінімальної зарплати, а не прожиткового мінімуму, із виплатами до 100% мінімальної зарплати залежно від групи інвалідності.

Про це написав у своєму Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев.

Нові виплати на дітей з інвалідністю

Відповідний законопроєкт №14191, одним із ініціаторів якого є Данило Гетманцев та який вносить зміни до законодавства про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, був підтриманий ВРУ 18 грудня 2025 року у першому читанні. 

Ключова зміна, за словами Данила Гетманцева, відбудеться з фінансовою підтримкою. Так, у законопроєкті описується ідея, за якою розмір фінансової допомоги залежатиме від мінімальної зарплати, оскільки вона є більш реалістичним економічним показником. Передбачається, що розмір виплат становитиме:

  • 100% мінімальної зарплати — для дітей з інвалідністю;
  • 100% — для осіб з інвалідністю з дитинства І групи;
  • 70% — для осіб з інвалідністю з дитинства ІІ групи;
  • 30% — для осіб з інвалідністю з дитинства ІІІ групи.

Це рішення допоможе створити сучасну модель соціальної підтримки: з доступними послугами, цифровими процедурами та гнучкими інструментами отримання допомоги.

Формат отримання виплат

Ще одне нововведення — зникне вимога залишати роботу, щоб отримувати від держави допомогу на догляд. Передбачається, що виплати нараховуватимуть незалежно від того, чи працюють батьки або опікуни.

Українцям також хочуть дозволити обирати, як саме вони хочуть отримувати допомогу:

  • готівкою;
  • безготівковим переказом;
  • на спеціальну соціальну картку.

До того ж людей з інвалідністю наділять правом вільно розпоряджатися виплаченою допомогою. Це буде можливо, навіть якщо громадянин чи громадянка перебуватимуть у закладі догляду.

Раніше ми розповідали, що в Україні I групу інвалідності надають, якщо у людини є тяжке захворювання. Ці громадяни забезпечуються державною пенсією та соціальною підтримкою. Ще ми писали про виплати, які належать громадянам з II групою інвалідності. Відомо, які суми їм нараховують у грудні 2025 року.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
