Допомога при народженні дитини по-новому — хто отримуватиме по дві виплати з 1 січня

Сім'я з дітьми. Фото: Pexels

Система державної підтримки сімей з дітьми в Україні з 1 січня 2026 року працюватиме по-новому. Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає підвищення чинних виплат та запроваджує низку нових. Деякі сім'ї з дітьми певний період отримуватимуть одразу два види допомоги.

розповідають про це детальніше.

Що змінює новий закон

У середу, 5 листопада, народні обранці у сесійній залі підтримали закон №13532, який передбачає внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю.

Згідно з документом, збільшується сума чинних видів грошової допомоги сім'ям з дітьми, а також запроваджуються нові види виплат. Зокрема це:

Одноразова допомога при народженні дитини (виплачується на першу дитину, а також на кожну наступну) — 50 000 грн. Виплата у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок без державного соціального страхування (військовослужбовицям виплачуватимуть допомогу в розмірі повної зарплати) — 7 000 грн. Щомісячна допомога по догляду за дитиною до 1 року — 7 000 грн (для догляду за дитиною з інвалідністю сума збільшується до 10 500 гривень на місяць). Допомога для догляду за дитиною віком від одного до трьох років за програмою "єЯсла", якщо один із батьків чи опікунів, які дбають про дитину, працевлаштувалися на повний робочий день — 8 000 грн. Грошова виплата по догляду за програмою "єСадок" — 8 000 грн. Одноразова грошова допомога учням перших класів за програмою "Пакунок школяра" — 5 000 грн.

Одноразова соціальна допомога "Пакунок малюка" надаватиметься у натуральній формі або як грошова компенсація вартості. Отримати його можна буде вже з 36 тижня вагітності.

Хто отримуватиме дві виплати одночасно

Закон чітко врегульовує механізм переходу до нових правил виплат.

Відповідно до нього, батьки дітей, яким станом на 1 січня 2026 року ще не виповнився один рік, певний період будуть отримувати одразу два види допомоги:

стару щомісячну допомогу — 860 грн;

нову щомісячну виплату — 7 000 грн.

Ця подвійна виплата діятиме до моменту, коли дитині виповниться один рік.

