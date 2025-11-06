Відео
Головна Фінанси Гроші на дітей з інвалідністю — кому нададуть 10,5 тис. грн

Гроші на дітей з інвалідністю — кому нададуть 10,5 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 08:00
Оновлено: 08:06
Виплати на догляд за дітьми з інвалідністю — хто і коли зможе отримувати по 10,5 тис. грн
Людина тримає гроші в руках. Новини.LIVE

В Україні батьки почнуть отримувати державну грошову допомогу на догляд за немовлятами. Зокрема, передбачене надання підвищеної виплати у 10,5 тис. грн у разі наявності групи інвалідності. 

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на ухвалений законопроєкт №13532.

Читайте також:

Хто зможе отримати виплати на догляд за дітьми з інвалідністю

Згідно із проєктом закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю", ухваленим у другому читанні, батьки почнуть отримувати додаткову підтримку від держави. 

Документ дозволить оформити виплати на догляд за дитиною:

  1. До одного року — у розмірі 7 грн/міс.
  2. До року за наявності інвалідності — у 10,5 тис. грн/міс.

У разі наявності щомісячних виплат від держави у розмірі 860 грн — такі суми будуть виплачуватися додатково за умови, що станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік.

Також відповідний законопроєкт передбачає надання батькам підвищеної разової державної допомоги при народженні дитини до 50 тис. грн.

Такі зміни запрацюють з 1 січня 2026 року у разі підписання відповідного законопроєкту президентом Володимиром Зеленським.

Яка нині передбачена допомога батькам дітей з інвалідністю

В Україні громадянам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи та дітям з інвалідністю віком до 18 років надається право на отримання державної соцдопомоги.

У 2025 році державні соцвиплати призначають у таких розмірах:

  • для осіб з інвалідністю з дитинства першої групи — 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — 2,36 тис. грн.
  • для осіб з інвалідністю з дитинства другої групи — 80% від мінімуму — 1,88 тис. грн.
  • для осіб з інвалідністю з дитинства третьої групи — 60% від мінімуму — 1,41 тис. грн.
  • для неповнолітніх дітей з інвалідністю — 70% від мінімуму — 1,65 тис. грн.

Також до державної соціальної допомоги призначають надбавку на догляд за особами з інвалідністю з дитинства першої групи та самотнім матерям (батькам), які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю. Доплата надається на догляд незалежно від факту роботи, навчання та служби. 

Зокрема розмір надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства першої групи, віднесеної до підгрупи А, становить 200% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, за особами з інвалідністю з дитинства першої групи, віднесеної до підгрупи Б — у 100%, на дитину з інвалідністю до шести років, віднесеної до підгрупи А, — у розмірі 200% від мінімуму.

Раніше ми писали, що з 2026 року в Україні підвищиться державна допомога при народженні дитини до 50 тис. грн. Такий законопроєкт ухвалила Верховна Рада. 

Також ми розповідали, що у деяких малозабезпечених родин та самотніх матерів є проблеми з перепризначенням соцдопомоги восени. У ПФУ пояснили причини та як їх можна відновити. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
