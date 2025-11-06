Виплати на догляд за дітьми з інвалідністю — хто і коли зможе отримувати по 10,5 тис. грн

Людина тримає гроші в руках. Новини.LIVE

В Україні батьки почнуть отримувати державну грошову допомогу на догляд за немовлятами. Зокрема, передбачене надання підвищеної виплати у 10,5 тис. грн у разі наявності групи інвалідності.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на ухвалений законопроєкт №13532.

Хто зможе отримати виплати на догляд за дітьми з інвалідністю

Згідно із проєктом закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю", ухваленим у другому читанні, батьки почнуть отримувати додаткову підтримку від держави.

Документ дозволить оформити виплати на догляд за дитиною:

До одного року — у розмірі 7 грн/міс. До року за наявності інвалідності — у 10,5 тис. грн/міс.

У разі наявності щомісячних виплат від держави у розмірі 860 грн — такі суми будуть виплачуватися додатково за умови, що станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік.

Також відповідний законопроєкт передбачає надання батькам підвищеної разової державної допомоги при народженні дитини до 50 тис. грн.

Такі зміни запрацюють з 1 січня 2026 року у разі підписання відповідного законопроєкту президентом Володимиром Зеленським.

Яка нині передбачена допомога батькам дітей з інвалідністю

В Україні громадянам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи та дітям з інвалідністю віком до 18 років надається право на отримання державної соцдопомоги.

У 2025 році державні соцвиплати призначають у таких розмірах:

для осіб з інвалідністю з дитинства першої групи — 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — 2,36 тис. грн.

для осіб з інвалідністю з дитинства другої групи — 80% від мінімуму — 1,88 тис. грн.

для осіб з інвалідністю з дитинства третьої групи — 60% від мінімуму — 1,41 тис. грн.

для неповнолітніх дітей з інвалідністю — 70% від мінімуму — 1,65 тис. грн.

Також до державної соціальної допомоги призначають надбавку на догляд за особами з інвалідністю з дитинства першої групи та самотнім матерям (батькам), які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю. Доплата надається на догляд незалежно від факту роботи, навчання та служби.

Зокрема розмір надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства першої групи, віднесеної до підгрупи А, становить 200% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, за особами з інвалідністю з дитинства першої групи, віднесеної до підгрупи Б — у 100%, на дитину з інвалідністю до шести років, віднесеної до підгрупи А, — у розмірі 200% від мінімуму.

