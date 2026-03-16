Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Украине детям с инвалидностью выделят по 6 500 гривен

В Украине детям с инвалидностью выделят по 6 500 гривен

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 22:47
Женщина держит маленького ребенка на руках. Фото: Новини.LIVE

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины вместе с международной организацией UNICEF окажут финансовую поддержку детям с инвалидностью подгруппы А. Выплаты будут одноразовыми. Их начислят жителям 9 областей.

Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики, передает Новини.LIVE.

Реклама
Какой будет денежная помощь

Известно, что по 6 500 гривен выплатят детям с инвалидностью подгруппы А:

  • в Черниговской;
  • в Днепропетровской;
  • в Донецкой;
  • в Харьковской;
  • в Херсонской;
  • в Николаевской;
  • в Одесской;
  • в Сумской;
  • в Запорожской областях.

"Средства будут зачислены на счет предоставления гуманитарной и другой помощи гражданскому населению в условиях военного положения в Украине, открытого Минсоцполитики в Национальном банке Украины", — говорится в сообщении.

Как получить 6 500 гривен помощи

Отмечается, что программа распространяется почти на 9 000 детей. За деньги семьи смогут купить любые товары, вещи или услуги для подготовки к зиме.

Ранее мы рассказывали, что денежная помощь родителям в Украине выросла. Известно, кто может получить 50 000 гривен в 2026 году, а кто — 7 000 гривен. Еще писали, что родители будут получать госпомощь по уходу за детьми. Так, для некоторых младенцев появились выплаты в 10,5 тыс. грн.

Частые вопросы

Когда приходят детские деньги после оформления?

Окончательных дат по выплате детских денег нет. Важно понимать, что в начале каждого месяца Государственная казначейская служба Украины перечисляет в банк средства, а уже потом их начисляют родителям, которые имеют право на выплаты.

Как оформить выплаты на ребенка

С 1 января 2026 года предоставляют выплаты на ребенка по программе єЯсла и по уходу за ребенком до 1 года. Выплаты на ребенка поступают на текущие счета со специальным режимом использования, открытые в уполномоченном банке — Ощадбанке.

Государственные пособия назначаются после обращения человека и представления документов:

  • паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность;
  • заявление одного из родителей (опекуна), с которым постоянно проживает ребенок о назначении отдельных видов государственной социальной помощи
  • свидетельства о рождении ребенка - в случае подачи заявления одним из родителей ребенка, который постоянно проживает с ребенком.

Если заявление подает опекун, то ему нужно предоставить решение об установлении опеки.

финансовая помощь Минсоцполитики благотворительность зимнее время денежная помощь детские выплаты
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации