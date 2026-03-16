В Украине детям с инвалидностью выделят по 6 500 гривен
Министерство социальной политики, семьи и единства Украины вместе с международной организацией UNICEF окажут финансовую поддержку детям с инвалидностью подгруппы А. Выплаты будут одноразовыми. Их начислят жителям 9 областей.
Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики, передает Новини.LIVE.
Какой будет денежная помощь
Известно, что по 6 500 гривен выплатят детям с инвалидностью подгруппы А:
- в Черниговской;
- в Днепропетровской;
- в Донецкой;
- в Харьковской;
- в Херсонской;
- в Николаевской;
- в Одесской;
- в Сумской;
- в Запорожской областях.
"Средства будут зачислены на счет предоставления гуманитарной и другой помощи гражданскому населению в условиях военного положения в Украине, открытого Минсоцполитики в Национальном банке Украины", — говорится в сообщении.
Как получить 6 500 гривен помощи
Отмечается, что программа распространяется почти на 9 000 детей. За деньги семьи смогут купить любые товары, вещи или услуги для подготовки к зиме.
Отмечается, что программа распространяется почти на 9 000 детей. За деньги семьи смогут купить любые товары, вещи или услуги для подготовки к зиме.
Частые вопросы
Когда приходят детские деньги после оформления?
Окончательных дат по выплате детских денег нет. Важно понимать, что в начале каждого месяца Государственная казначейская служба Украины перечисляет в банк средства, а уже потом их начисляют родителям, которые имеют право на выплаты.
Как оформить выплаты на ребенка
С 1 января 2026 года предоставляют выплаты на ребенка по программе єЯсла и по уходу за ребенком до 1 года. Выплаты на ребенка поступают на текущие счета со специальным режимом использования, открытые в уполномоченном банке — Ощадбанке.
Государственные пособия назначаются после обращения человека и представления документов:
- паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность;
- заявление одного из родителей (опекуна), с которым постоянно проживает ребенок о назначении отдельных видов государственной социальной помощи
- свидетельства о рождении ребенка - в случае подачи заявления одним из родителей ребенка, который постоянно проживает с ребенком.
Если заявление подает опекун, то ему нужно предоставить решение об установлении опеки.
