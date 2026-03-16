В Украине детям с инвалидностью выделят по 6 500 гривен

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины вместе с международной организацией UNICEF окажут финансовую поддержку детям с инвалидностью подгруппы А. Выплаты будут одноразовыми. Их начислят жителям 9 областей.

Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики, передает Новини.LIVE.

Какой будет денежная помощь

Известно, что по 6 500 гривен выплатят детям с инвалидностью подгруппы А:

в Черниговской;

в Днепропетровской;

в Донецкой;

в Харьковской;

в Херсонской;

в Николаевской;

в Одесской;

в Сумской;

в Запорожской областях.

"Средства будут зачислены на счет предоставления гуманитарной и другой помощи гражданскому населению в условиях военного положения в Украине, открытого Минсоцполитики в Национальном банке Украины", — говорится в сообщении.

Как получить 6 500 гривен помощи

Отмечается, что программа распространяется почти на 9 000 детей. За деньги семьи смогут купить любые товары, вещи или услуги для подготовки к зиме.

Частые вопросы

Когда приходят детские деньги после оформления?

Окончательных дат по выплате детских денег нет. Важно понимать, что в начале каждого месяца Государственная казначейская служба Украины перечисляет в банк средства, а уже потом их начисляют родителям, которые имеют право на выплаты.

Как оформить выплаты на ребенка

С 1 января 2026 года предоставляют выплаты на ребенка по программе єЯсла и по уходу за ребенком до 1 года. Выплаты на ребенка поступают на текущие счета со специальным режимом использования, открытые в уполномоченном банке — Ощадбанке.

Государственные пособия назначаются после обращения человека и представления документов:

паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность;

заявление одного из родителей (опекуна), с которым постоянно проживает ребенок о назначении отдельных видов государственной социальной помощи

свидетельства о рождении ребенка - в случае подачи заявления одним из родителей ребенка, который постоянно проживает с ребенком.

Если заявление подает опекун, то ему нужно предоставить решение об установлении опеки.