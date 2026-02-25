Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Укрпошта доставлятиме українцям ліки — як працюватиме нова послуга

Укрпошта доставлятиме українцям ліки — як працюватиме нова послуга

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 18:39
В Україні запрацює сервіс "Укрпошта. Аптека" — що про це відомо
Дівчина у відділенні Укрпошти. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У  2026 році українці зможуть користуватися новим сервісом від Укрпошти. Очікується, що він запрацює до кінця березня. 

Про це в коментарі виданню Інтерфакс-Україна заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про нову послугу від Укрпошти

За його словами, йдеться про сервіс "Укрпошта. Аптека", доступ до якого отримають жителі 26 000 населених пунктів.

"Ми в процесі закінчення закупівлі всіх цих технологій, і до кінця березня плануємо повністю розгорнути по всім куточкам України. І не просто по всіх відділеннях, а по всіх населених пунктах України. Тобто туди, куди доїжджають наші пересувні відділення, — а це 26 000 населених пунктів", — розповів він. 

При цьому Смілянський відзначив, що це не означатиме, що ліки зберігатимуться у відділеннях. Натомість Укрпошта планує доставляти медикаменти клієнтам:

  • за отриманими замовленнями через сайт;
  • через кол-центр;
  • у відділеннях. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, раніше Ігор Смілянський в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Марії Гураль розповів про плани перетворити Укрпошту на банк. За його словами, це дозволить державі щороку економити майже 2 млрд гривень. 

"Сьогодні держава платить нам за доставлення пенсії близько 2 мільярдів гривень на рік. Після того як ми відкриємо банки й переведемо людей на безготівкові розрахунки, держава заощадить 2 мільярди гривень на рік. Я вважаю, що це непогана інвестиція для держави...", — зауважив гендиректор Укрпошти. 

Цю суму, як пояснив Смілянський, компанія зароблятиме на фінансових ринках.

Раніше ми розповідали, що Укрпошта впровадила безплатну послугу. Так, у 2026 році клієнти не платитимуть за повернення посилок, які були відправлені за кордон, але не отримані адресатом. Також писали, що клієнти зможуть оплачувати посилки та керувати ними у додатку Укрпошти. Нововведення має з'явитися в останні дні лютого. 

Укрпошта ліки доставка сервіс
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації