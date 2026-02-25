В Україні запрацює сервіс "Укрпошта. Аптека" — що про це відомо

Дівчина у відділенні Укрпошти. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році українці зможуть користуватися новим сервісом від Укрпошти. Очікується, що він запрацює до кінця березня.

Про це в коментарі виданню Інтерфакс-Україна заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, передає Новини.LIVE.

Детальніше про нову послугу від Укрпошти

За його словами, йдеться про сервіс "Укрпошта. Аптека", доступ до якого отримають жителі 26 000 населених пунктів.

"Ми в процесі закінчення закупівлі всіх цих технологій, і до кінця березня плануємо повністю розгорнути по всім куточкам України. І не просто по всіх відділеннях, а по всіх населених пунктах України. Тобто туди, куди доїжджають наші пересувні відділення, — а це 26 000 населених пунктів", — розповів він.

При цьому Смілянський відзначив, що це не означатиме, що ліки зберігатимуться у відділеннях. Натомість Укрпошта планує доставляти медикаменти клієнтам:

за отриманими замовленнями через сайт;

через кол-центр;

у відділеннях.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Ігор Смілянський в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Марії Гураль розповів про плани перетворити Укрпошту на банк. За його словами, це дозволить державі щороку економити майже 2 млрд гривень.

"Сьогодні держава платить нам за доставлення пенсії близько 2 мільярдів гривень на рік. Після того як ми відкриємо банки й переведемо людей на безготівкові розрахунки, держава заощадить 2 мільярди гривень на рік. Я вважаю, що це непогана інвестиція для держави...", — зауважив гендиректор Укрпошти.

Цю суму, як пояснив Смілянський, компанія зароблятиме на фінансових ринках.

Раніше ми розповідали, що Укрпошта впровадила безплатну послугу. Так, у 2026 році клієнти не платитимуть за повернення посилок, які були відправлені за кордон, але не отримані адресатом. Також писали, що клієнти зможуть оплачувати посилки та керувати ними у додатку Укрпошти. Нововведення має з'явитися в останні дні лютого.