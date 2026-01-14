Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Уряд штрафуватиме аптеки за завищені ціни на ліки

Уряд штрафуватиме аптеки за завищені ціни на ліки

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 14:22
Націнки на ліки — держава буде штрафувати аптеки
Ліки в аптеці. Ілюстративне фото: Pexels.com

Уряд вирішив жорсткіше взятися за ціни на ліки в аптеках. Якщо перевірки покажуть завищені націнки, аптечні мережі будуть штрафувати.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко

Реклама
Читайте також:

Хто і як буде контролювати ціни

За її словами, уряд доручив Міністерству охорони здоров’я й Держпродспоживслужбі постійно відстежувати вартість окремих препаратів. Для цього створять перелік ліків, ціни на які перевірятимуть щотижня.

Результати зводитимуть у звіт і передаватимуть до уряду. 

"У разі виявлення порушень в націнках Уряд буде реагувати і штрафувати таких субʼєктів господарювання", — повідомила Юлія Свириденко.

Що зміниться для аптек у лікарнях

Окремі вимоги стосуються аптек, що працюють у державних та комунальних лікарнях. Вони зобов’язані продавати лише ті препарати, які входять до трійки найдешевших у Національному каталозі цін — за однаковим складом, дозуванням і формою випуску.

Фактично це означає, що дорожчі аналоги просто не можуть з’явитися на полицях таких аптек, бо пацієнт повинен мати доступ до найдоступнішого варіанту, а не до найдорожчого.

На АЗС дозволили продавати ліки

Напередодні уряд також вніс зміни до ліцензійних умов. Тепер на автозаправних станціях дозволено продавати безрецептурні ліки, без відкриття повноцінної аптеки або її філії.

Втім, йдеться лише про препарати, що відпускаються без рецепта. Працівники АЗС зможуть їх продавати за умови наявності відповідної ліцензії.

Раніше ми писали, що Кабмін заборонив відключати лікарні від електропостачання

Також дізнайтеся, як отримати 2 тисячи гривень на медичне обстеження згідно з державною програмою "Скринінг здоров’я 40+". 

штрафи аптеки Юлія Свириденко уряд Доступні ліки
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації