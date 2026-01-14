Націнки на ліки — держава буде штрафувати аптеки

Ліки в аптеці. Ілюстративне фото: Pexels.com

Уряд вирішив жорсткіше взятися за ціни на ліки в аптеках. Якщо перевірки покажуть завищені націнки, аптечні мережі будуть штрафувати.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Хто і як буде контролювати ціни

За її словами, уряд доручив Міністерству охорони здоров’я й Держпродспоживслужбі постійно відстежувати вартість окремих препаратів. Для цього створять перелік ліків, ціни на які перевірятимуть щотижня.

Результати зводитимуть у звіт і передаватимуть до уряду.

"У разі виявлення порушень в націнках Уряд буде реагувати і штрафувати таких субʼєктів господарювання", — повідомила Юлія Свириденко.

Що зміниться для аптек у лікарнях

Окремі вимоги стосуються аптек, що працюють у державних та комунальних лікарнях. Вони зобов’язані продавати лише ті препарати, які входять до трійки найдешевших у Національному каталозі цін — за однаковим складом, дозуванням і формою випуску.

Фактично це означає, що дорожчі аналоги просто не можуть з’явитися на полицях таких аптек, бо пацієнт повинен мати доступ до найдоступнішого варіанту, а не до найдорожчого.

На АЗС дозволили продавати ліки

Напередодні уряд також вніс зміни до ліцензійних умов. Тепер на автозаправних станціях дозволено продавати безрецептурні ліки, без відкриття повноцінної аптеки або її філії.

Втім, йдеться лише про препарати, що відпускаються без рецепта. Працівники АЗС зможуть їх продавати за умови наявності відповідної ліцензії.

