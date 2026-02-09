Відео
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
В Monobank оголосили про важливе оновлення — що підготували клієнтам

В Monobank оголосили про важливе оновлення — що підготували клієнтам

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 19:49
Monobank дозволить робити валютні інвестиції — деталі
Додаток Monobank у смартфоні. Фото: Новини.LIVE

У Monobank з'явиться інвестиційна функція у валютних "Банках". Клієнти зароблятимуть на доларах і євро без прив’язки до строку зберігання коштів.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі співзасновник Monobank Олег Гороховський, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Monobank та валютні інвестиції

Як пояснив Олег Гороховський, якщо користувачі внесуть на "Банку" суму від 1 100 доларів або євро, а потім активують інвестування в застосунку, то їхній дохід складатиме:

  • 3,7% річних у доларах США;
  • 2,8% річних  у євро.

За задумом, банк робитиме інвестиції в державні облігації внутрішньої держпозики (ОВДП).

"А вивести назад можна будь-яку суму хоч наступної секунди після поповнення. Авжеж, так швидко ви нічого не заробите, але й нічого не втратите", — йдеться у повідомленні Гороховського. 

У тестовому форматі нова функція запрацює вже 9 лютого 2026 року. Спочатку доступ до інвестування нададуть 5 000 користувачам, які першими активують опцію в застосунку. Для цього потрібно оновити застосунок. 

Потім нових клієнтів підключатимуть у порядку черги, оскільки кількість валютних ОВДП на ринку лімітована.

Що ще варто знати

Нагадаємо, нещодавно Monobank запровадив функцію, за якою користувачі можуть завантажувати рахунок або інвойс у форматі PDF, PNG чи JPEG у платежах за IBAN. Так клієнти економитимуть час, коли оплачуватимуть рахунки за реквізитами

Раніше ми розповідали про кредитні ліміти у ПриватБанку. Відомо, хто та які суми може отримати. Також писали, що Ощадбанк не завжди оновлює картки, які були на початку року. Така проблема може виникати у клієнтів, які виїхали й залишаються за кордоном.  

Європейський союз monobank долар ОВДП інвестиції
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
