Monobank дозволить робити валютні інвестиції — деталі

Додаток Monobank у смартфоні. Фото: Новини.LIVE

У Monobank з'явиться інвестиційна функція у валютних "Банках". Клієнти зароблятимуть на доларах і євро без прив’язки до строку зберігання коштів.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі співзасновник Monobank Олег Гороховський, передає Новини.LIVE.

Monobank та валютні інвестиції

Як пояснив Олег Гороховський, якщо користувачі внесуть на "Банку" суму від 1 100 доларів або євро, а потім активують інвестування в застосунку, то їхній дохід складатиме:

3,7% річних у доларах США;

2,8% річних у євро.

За задумом, банк робитиме інвестиції в державні облігації внутрішньої держпозики (ОВДП).

"А вивести назад можна будь-яку суму хоч наступної секунди після поповнення. Авжеж, так швидко ви нічого не заробите, але й нічого не втратите", — йдеться у повідомленні Гороховського.

У тестовому форматі нова функція запрацює вже 9 лютого 2026 року. Спочатку доступ до інвестування нададуть 5 000 користувачам, які першими активують опцію в застосунку. Для цього потрібно оновити застосунок.

Потім нових клієнтів підключатимуть у порядку черги, оскільки кількість валютних ОВДП на ринку лімітована.

Що ще варто знати

