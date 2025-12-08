Відео
Головна Фінанси Monobank запускає новий сервіс — чим корисний для клієнтів

Monobank запускає новий сервіс — чим корисний для клієнтів

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 21:50
Monoбазар у Monobank — як працює сервіс для продажу речей в банку
Додаток Monobank на смартфоні. Фото: Новини.LIVE

У віртуального банку Monobank запрацював власний майданчик, на якому користувачі можуть продавати чи купувати нові речі. Наразі так званий monoбазар працює в тестовому режимі, перевірити його функціонал можна у додатку Monobank

Про це написав у своєму Telegram-каналі співзасновник фінансової установи Олег Гороховський

Monoбазар у Monobank 

Олег Гороховський пояснив, чому українцям варто скористатися monoбазаром. Банкір, зокрема, виділив три основні переваги маркетплейсу;

  • будь-який товар можна купити частинами;
  • усі продавці пройшли верифікацію — це унеможливлює випадки шахрайства;
  • усі можуть створити свою особисту вітрину на Базарі, зробити репост на свої сторінки у соціальних мережах або ж надіслати своїм друзям.

"Тепер на monoмаркеті наші клієнти зможуть продавати свої непотрібні (або потрібні) речі. Такий собі OLX на мінімалках (поки що)", — зауважив Гороховський. 

Як зайти на monoбазар

Для цього треба оновити застосунок, зайти на Маркет та натиснути на "Базар". До 8 січня як для покупців, так і для продавців, діятимуть спеціальні умови, серед яких:

  • 0,1% комісії від суми (для продавців);
  • оплата лише за доставку (для покупців).

Після завершення тестового періоду комісія за продаж на monoбазарі становитиме 1,9%.

"А взагалі, там багато цікавих функцій. Наприклад, наша ШІ-шка заповнює за вас довгий опис товару, а вам треба лише сказати про нього декілька слів типу "айфон, 80% батарея, коцаний екран". Так, здається, ви значно заощадите час", — йдеться у повідомленні Гороховського. 

Окрім цього, на маркетплейсі відбуватиметься торг — це коли покупець пропонуватиме свою ціну, а продавець вирішуватиме, підходить йому пропозиція чи ні. Ця функція буде повністю автоматизованою. 

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, у листопаді 2025 року в Monobank з'явився сервіс, який дозволяє використовувати кошти з єдиного рахунку — "Спільні картки". Це означає, що інші члени родини можуть оплачувати товари чи послуги грошима зі спільного рахунку, і не треба передавати картку чи переказувати гроші. 

Клієнт банку, який відкриє доступ для конкретної людини, зможе контролювати усі витрати з картки, натомість той, для кого його відкриють — бачитиме суму, яка йому доступна.

Раніше ми розповідали про ще одну важливу функцію, яку для клієнтів запровадив Monobank. Сервіс є особливо корисним для фізосіб-підприємців. Також ми писали про посилення системи фінансового контролю в Україні. Під перевірку можуть потрапити усі транзакції, які видадуться банкам підозрілими. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
