Monoбазар у Monobank — як працює сервіс для продажу речей в банку

Monobank запускає новий сервіс — чим корисний для клієнтів
У віртуального банку Monobank запрацював власний майданчик, на якому користувачі можуть продавати чи купувати нові речі. Наразі так званий monoбазар працює в тестовому режимі, перевірити його функціонал можна у додатку Monobank.
Про це написав у своєму Telegram-каналі співзасновник фінансової установи Олег Гороховський.
Monoбазар у Monobank
Олег Гороховський пояснив, чому українцям варто скористатися monoбазаром. Банкір, зокрема, виділив три основні переваги маркетплейсу;
- будь-який товар можна купити частинами;
- усі продавці пройшли верифікацію — це унеможливлює випадки шахрайства;
- усі можуть створити свою особисту вітрину на Базарі, зробити репост на свої сторінки у соціальних мережах або ж надіслати своїм друзям.
"Тепер на monoмаркеті наші клієнти зможуть продавати свої непотрібні (або потрібні) речі. Такий собі OLX на мінімалках (поки що)", — зауважив Гороховський.
Як зайти на monoбазар
Для цього треба оновити застосунок, зайти на Маркет та натиснути на "Базар". До 8 січня як для покупців, так і для продавців, діятимуть спеціальні умови, серед яких:
- 0,1% комісії від суми (для продавців);
- оплата лише за доставку (для покупців).
Після завершення тестового періоду комісія за продаж на monoбазарі становитиме 1,9%.
"А взагалі, там багато цікавих функцій. Наприклад, наша ШІ-шка заповнює за вас довгий опис товару, а вам треба лише сказати про нього декілька слів типу "айфон, 80% батарея, коцаний екран". Так, здається, ви значно заощадите час", — йдеться у повідомленні Гороховського.
Окрім цього, на маркетплейсі відбуватиметься торг — це коли покупець пропонуватиме свою ціну, а продавець вирішуватиме, підходить йому пропозиція чи ні. Ця функція буде повністю автоматизованою.
Про що ще варто знати
Нагадаємо, у листопаді 2025 року в Monobank з'явився сервіс, який дозволяє використовувати кошти з єдиного рахунку — "Спільні картки". Це означає, що інші члени родини можуть оплачувати товари чи послуги грошима зі спільного рахунку, і не треба передавати картку чи переказувати гроші.
Клієнт банку, який відкриє доступ для конкретної людини, зможе контролювати усі витрати з картки, натомість той, для кого його відкриють — бачитиме суму, яка йому доступна.
Раніше ми розповідали про ще одну важливу функцію, яку для клієнтів запровадив Monobank. Сервіс є особливо корисним для фізосіб-підприємців. Також ми писали про посилення системи фінансового контролю в Україні. Під перевірку можуть потрапити усі транзакції, які видадуться банкам підозрілими.
