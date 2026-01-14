Monobank спростив оплату рахунків за реквізитами за допомогою ШІ

Застосунок monobank. Фото: Новини.LIVE

У monobank з’явилося нове оновлення, яке має зекономити клієнтам час під час оплати рахунків за реквізитами. Тепер достатньо мати лише сам документ — без ручного копіювання довгих IBAN та призначень платежу.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Реклама

Читайте також:

Платіж без ручного введення

У платежах за IBAN користувачі тепер можуть просто завантажити рахунок або інвойс у форматі PDF, PNG чи JPEG. Далі система робить усе сама — шукає потрібні реквізити серед десятків рядків тексту та заповнює платіжну форму.

"Наш ШІ сам знайде серед великої кількості символів і термінів потрібні дані, а вам залишиться лише перевірити, чи коректно він їх визначив", — зазначив Гороховський.

Система працює і з текстом месенджерів

Оновлення стосується не лише файлів. Якщо реквізити надіслали повідомленням — наприклад, у месенджері або електронною поштою, то їх можна просто скопіювати та вставити у поле введення.

У такому випадку система також автоматично відділяє реквізити від зайвого тексту та формує платіж.

Все це зроблено для того, щоб зробити платежі простішими для клієнтів, особливо коли йдеться про оплату за документами з великою кількістю платіжної інформації.

Раніше ми повідомляли, що до 15 березня 2026 року українські пенсіонери, яким надходять виплати на карткові рахунки державного "Ощадбанку", можуть щомісяця отримувати грошові бонуси.

Також ми писали, що у січні 2026 року частина українців похилого віку зіткнулася з тим, що їм призупинили нарахування пенсій. Це сталося через те, що вони вчасно не виконали обов’язкову умову, встановлену Пенсійним фондом.