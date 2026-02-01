Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Кредитний ліміт у ПриватБанку надають не всім — хто не отримає

Кредитний ліміт у ПриватБанку надають не всім — хто не отримає

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 17:45
ПриватБанк і кредитні ліміти — які умови для українців з карткою Універсальні
Банкомат ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Кредитними картками зараз користується практично кожен українець. Це зручний інструмент, завдяки якому людина може здійснити термінову покупку без потрясінь для сімейного бюджету. Однак на багатьох картках встановлені кредитні ліміти. У ПриватБанку, наприклад, ліміт може сягати 500 000 гривень.

Про це йдеться на сайті фінансової установи. 

Реклама
Читайте також:

Детальніше про кредитний ліміт у ПриватБанку

Людина, яка має кредитну картку, коли витратить свої власні гроші, може отримати додаткові, якщо на картці є кредитний ліміт. Банк надає ці гроші без довідки про доходи.

Так, наприклад, кредитний ліміт за карткою "Універсальна" (або "Універсальна Gold") від "ПриватБанку" — до 500 000 гривень.

Грошима з кредитної картки можа оплачувати покупки як онлайн, так і у фізичних магазинах. Також можна купувати послуги і так далі. Також клієнт може знімати готівку, однак ПриватБанк бере за цю послугу комісію. 

Як отримати кредитний ліміт

За інформацією банку, оформити картку "Універсальна" або "Універсальна Gold" можна з 16 років, однак тоді там ще не буде кредитного ліміту. Він з'явиться після того, як власнику картки виповниться 18 років.

Дізнатися про кредитний ліміт можна:

  • у банкоматі;
  • у відділенні банку;
  • у "Приват24";
  • у чаті "Допомога Онлайн".  

Кредитний ліміт можна збільшувати. Наприклад, якщо хочете, щоб сума була більшою за 500 000 гривень, тоді ПриватБанку потрібно надати довідку про доходи, закордонний паспорт або документи, які підтверджують наявність майна, а також виписку за карткою іншого банку.

Раніше ми писали, що облікова ставка, за рішенням Національного банку України (НБУ), відтепер становитиме 15%, а не 15,5%. Це, як очікується, сприятиме подальшій адаптації економіки до умов повномасштабної війни. Також розповідали, чому банкомати можуть не видати готівку. Відомо, що робити українцям у таких випадках. 

ПриватБанк кредити гроші банк ліміти
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації