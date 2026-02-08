Тарифи та ліміти в Ощадбанку 2026 — які діють умови для цифрових карт

Банківська картка та гроші. Фото: Новини.LIVE

Державна фінустанова "Ощадбанк" пропонує клієнтам можливість відкриття цифрової "Моєї картки", яка має низку переваг. Банк оприлюднив тарифи за таким продуктом, а також обмеження, встановлені на 2026 рік.

Переваги цифрової "Моєї картки" в Ощадбанку

Як зазначають у фінустанові, клієнти можуть відкрити "Мою цифрову картку" онлайн фактично миттєво. Саме оформлення доступне у зручному чат-боті, достатньо підвантажити документи через державний застосунок "Дія". Реквізити картки надійдуть в SMS-повідомленні.

Для того, щоб почати нею розраховуватись, необхідно лише додати в Apple/Google Pay.

Цифрова картка дозволятиме зняття грошей у банкоматі з функцією "Зняття готівки без картки" у застосунку. Якщо виникне потреба у пластиковому носієві, то його можна буде згодом дозамовити у банківському відділенні.

Таким чином, миттєва цифрова картка буде доступна у смартфоні, з усіма функціями і перевагами. Зокрема, завдяки їй через онлайн-банкінг "Мобільний Ощад" можна буде:

Переказувати кошти; Сплачувати комунальні послуги; Отримувати грошові перекази; Відкривати депозити.

Також для цифрової картки діє бонусна програма Visa. Розраховуючись нею, можна буде накопичувати бали для обміну на призи.

Окрім того, буде доступний чат-бот — віртуальний помічник в Telegram, Viber, Messenger та на сайті Ощадбанку.

Передбачається нарахування 5% річних з послугою "Мобільні заощадження".

Які діють тарифи та обмеження для цифрової карти

Серед основних умов для цифрової "Моєї карти" — безкоштовне оформлення (з можливістю замовлення пластикової картки).

Безплатні перекази з картки на картку з лімітом до 20 тис. грн/місяць.

Немає комісії на зняття готівки в банкоматах (до 20 тис. грн/міс).

Також безкоштовне зняття готівки в касі двічі на місяць, понад ліміт — 1%.

У разі видачі готівки за кордоном — передбачається списання 1,5% + 35 грн.

