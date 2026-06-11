Зерно з України в ЄС: чому Польща та Євросоюз не хочуть конкурувати з українськими виробниками

Зерновози у черзі, чоловік за кермом сільськогосподарської техніки. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE



Стосунки між Україною та Польщею найчастіше розглядаються в історичному контексті. Натомість на другий план відходить інша серйозна проблема — присутність української "аграрки" на польському ринку. Блокування кордону та невдоволення польських фермерів пов’язані саме з тим, що деяким європейським виробникам не подобається українська продукція на ринку ЄС.

Про це сказав в інтерв'ю Новини.LIVE директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Що не так з українською "аграркою" в ЄС

Пендзин зауважив, що рух до Європейського Союзу відбуватиметься шляхом пошуків місця України на європейському ринку. І йдеться не лише про аграрний сектор. Та проблема полягає у тому, що українські товаровиробники є набагато конкурентнішими за своїх європейських колег завдяки:

великим земельним масивам;

родючим чорноземам;

нижчою собівартістю виробництва.

"Я завжди для порівняння конкурентноздатності приводжу цифри, які дуже показові: середній розмір фермерського господарства в Польщі становить близько 9 гектарів, тоді як в Україні — понад 80 гектарів. В Польщі — піщані грунти, в Україні — чорноземи. Середня зарплата польського аграрія — 1800 доларів на місяць. За зарплату українських аграріїв не говоритиму, бо соромно. То чия продукція більш конкурентноздатна?", — сказав Олег Пендзин.

На думку директора Економічного дискусійного клубу, через аграрне питання в України можуть виникнути проблеми зі вступом в ЄС. Це пов’язано з тим, що з осторогою до українського експорту ставляться не лише в Польщі. Схожі настрої, наприклад, панують й серед французьких фермерів.

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Що ще варто знати

Нагадаємо, як розповідав в етері Новини.LIVE директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, нові ціни на зернові з літа можуть різко піти вгору через здорожчання логістики та агрохімії. Зростання цін може призвести до голоду.

"Європа зовсім не голодуватиме, бо це преміальний ринок. Країни ЄС, насправді, багато дотують внутрішнє аграрне виробництво і мають достатньо непогану пропозицію", — сказав Пендзин.

Натомість нестачала продовольства може з’явитися у бідних країнах Центральної Африки та Латинської Америки.

Як повідомляли Новини.LIVE, пшениця на глобальному ринку дорожчає чотири місяці поспіль. Причина — негативні прогнози щодо врожаїв в осноних країнах-імпортерах продукції. Також у ціні, крім пшениці, додає кукурудза.

Ще Новини.LIVE писали, що в на українському агринку ціни на пшеницю йдуть до низу. Угоди щодо купівлі чи продажу є поодинокими. Виробники чекають на поставки нового врожаю.