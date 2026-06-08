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Головна Фінанси Ціни на зерно "на стопі": чому пшениця не буде дорогою і як довго

Ціни на зерно "на стопі": чому пшениця не буде дорогою і як довго

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 06:30
Ціни на зерно в Україні: скільки зараз коштує тонна і чого чекати далі
Збір врожаю пшениці, гроші в гаманці. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

На ринку пшениці повністю стабілізувалася ситуація й запанувало певне затишшя. Активність щодо угод практично припинилася. Причина: ринок перебуває в очікуванні нового врожаю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Agronews

Локальну підтримку ціни отримують лише завдяки поодиноким угодам. Їх укладають покупці, які шукають продукцію, щоб терміново покрити дефіцит обсягів.  Щодо світових майданчиків, то премія за погодні ризики зникає через дощі в ключових регіонах виробництва.

Ціни на пшеницю в Україні 

Тонна зерна станом на 8 червня коштує 10 006 гривень. Вартість, як свідчать дані на порталі Tripoli.land, поступово падає: починаючи з 4 червня тонна подешевшала на 60 гривень. На максимальному рівні середня ціна була 2 червня. Тоді тонна пшениці коштувала 10 086 гривень. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, нещодавно економіст і радник президента України у 2019-2024 роках Олег Устенко в інтерв'ю Новини.LIVE попередив, що на світ чекає масштабна аграрна криза. Усе через скорочення площі засіяних земель та врожаїв. Ціни на зерно ще триматимуться на одному рівні завдяки запасам з попередніх років, однак зерно хоч і поступово, але дорожчатиме. У 2027 році голод може спалахнути у деяких африканських країнах. 

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Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні дешевшає фуражна кукурудза. Причина — зміни на експортному ринку зерна. Через це тонна продукції здешевшала на 100-200 гривень.

Ще Новини.LIVE розповідали, що фуражний ячмінь наприкінці весни почав додавати у ціні. На ціни тиснули компанії, які запасалися новою продукцією. Мінімальну вартість озвучували лише окремі підприємства.

ціни в Україні пшениця ціни на зерно
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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